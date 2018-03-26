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Em Cachoeiro

Bandidos invadem empresa de mármore em Cachoeiro de Itapemirim

O prejuízo ultrapassa R$ 10 mil, segundo funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 17:32

Publicado em 26 de Março de 2018 às 17:32

Crédito: TV Gazeta Sul
Uma empresa de beneficiamento de mármore e granito foi arrombada durante o fim de semana na localidade de Soturno, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O crime foi descoberto por funcionários, quando chegaram para trabalhar, na manhã desta segunda-feira (26). O prejuízo ultrapassa R$ 10 mil.
Para ter acesso ao interior da empresa, os bandidos arrombaram um portão com um maçarico e quebraram dois cadeados grandes. Algumas portas do escritório foram forçadas e quebradas, outras arrombadas com uma furadeira.
Para ter acesso a outras sala, eles pularam pela janela de acordo com a auxiliar administrativa Raquel Ferreira. A gente acredita que eles estavam atrás de dinheir, porque eles reviraram a sala do financeiro e a sala do dono da empresa de onde levaram um GPS de veículo e foram para a cozinha de onde levaram um micro-ondas novo, uma botija de gás e um computador.
Raquel ainda disse que o prejuízo maior foi na sala onde ficavam os baldes de resina. Os ladrões só deixaram um balde que já estava aberto. Um prejuízo estimado de R$ 10 mil.
A Polícia Militar informou por meio de nota que Soturno conta com patrulhamento diário e que todas as ocorrências acionadas por meio do Ciodes são atendidas imediatamente. A PM ressaltou ainda que policiamento é reforçado de acordo com o mapa do crime. É a partir da análise do numero de ocorrências registradas no mesmo local que operações são realizadas de forma estratégica.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. 

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