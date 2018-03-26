Bandidos invadem empresa de mármore em Cachoeiro de Itapemirim

Crédito: TV Gazeta Sul

Uma empresa de beneficiamento de mármore e granito foi arrombada durante o fim de semana na localidade de Soturno, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O crime foi descoberto por funcionários, quando chegaram para trabalhar, na manhã desta segunda-feira (26). O prejuízo ultrapassa R$ 10 mil.

Para ter acesso ao interior da empresa, os bandidos arrombaram um portão com um maçarico e quebraram dois cadeados grandes. Algumas portas do escritório foram forçadas e quebradas, outras arrombadas com uma furadeira.

Para ter acesso a outras sala, eles pularam pela janela de acordo com a auxiliar administrativa Raquel Ferreira. A gente acredita que eles estavam atrás de dinheir, porque eles reviraram a sala do financeiro e a sala do dono da empresa de onde levaram um GPS de veículo e foram para a cozinha de onde levaram um micro-ondas novo, uma botija de gás e um computador.

Raquel ainda disse que o prejuízo maior foi na sala onde ficavam os baldes de resina. Os ladrões só deixaram um balde que já estava aberto. Um prejuízo estimado de R$ 10 mil.

A Polícia Militar informou por meio de nota que Soturno conta com patrulhamento diário e que todas as ocorrências acionadas por meio do Ciodes são atendidas imediatamente. A PM ressaltou ainda que policiamento é reforçado de acordo com o mapa do crime. É a partir da análise do numero de ocorrências registradas no mesmo local que operações são realizadas de forma estratégica.