Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Laranjeiras

Bandidos invadem Correios e fazem reféns na Serra

O crime aconteceu em uma agência localizada em Laranjeiras; foram roubados celulares, mochilas e bolsas das vítimas, além das encomendas que seriam entregues

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 22:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 22:54
Crédito: Pixabay
Uma agência dos Correios foi invadida por criminosos armados, na tarde desta sexta-feira (09), em Laranjeiras, na Serra. Segundo informações da polícia, aproximadamente quatro homens participaram da ação na agência localizada na Avenida Central, a principal do bairro.
Dois dos bandidos entraram na agência e fizeram funcionários e clientes reféns. Todos estavam armados e abaixaram as portas de aço da entrada.
Foram roubados celulares, mochilas e bolsas das vítimas. Também foram levadas encomendas que seriam entregues pelos carteiros da agência.
Após a saída dos suspeitos que mantiveram os funcionários e clientes reféns, uma das vítimas saiu de dentro do estabelecimento e pediu ajuda. A mulher chorava muito devido à situação que havia vivido.
Testemunha contaram à polícia que os criminosos fugiram em um carro que os aguardava próximo à agência e seguiram no sentido Jacaraípe, também na Serra.
A Polícia Militar foi acionada, chegou rapidamente ao local e fez buscas na região, mas nenhuma pessoa foi detida em flagrante.
A Polícia Federal, responsável por apurar crimes contra entidades da União, foi informada do fato.
INVESTIGAÇÃO
Agentes da Polícia Federal também estiveram no local e coletaram as primeiras informações acerca do crime e de imagens de câmeras de videomonitoramento que possam ter filmado o bando criminoso.
Um dos assaltantes que invadiu o estabelecimento foi reconhecido por testemunhas como o autor de outro roubo contra a agência. A reportagem solicitou a assessoria de imprensa da corporação sobre as apurações do caso mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados