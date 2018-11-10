Bandidos invadem Correios e fazem reféns na Serra

Uma agência dos Correios foi invadida por criminosos armados, na tarde desta sexta-feira (09), em Laranjeiras, na Serra. Segundo informações da polícia, aproximadamente quatro homens participaram da ação na agência localizada na Avenida Central, a principal do bairro.
Dois dos bandidos entraram na agência e fizeram funcionários e clientes reféns. Todos estavam armados e abaixaram as portas de aço da entrada.
Foram roubados celulares, mochilas e bolsas das vítimas. Também foram levadas encomendas que seriam entregues pelos carteiros da agência.
Após a saída dos suspeitos que mantiveram os funcionários e clientes reféns, uma das vítimas saiu de dentro do estabelecimento e pediu ajuda. A mulher chorava muito devido à situação que havia vivido.
A Polícia Militar foi acionada, chegou rapidamente ao local e fez buscas na região, mas nenhuma pessoa foi detida em flagrante.
A Polícia Federal, responsável por apurar crimes contra entidades da União, foi informada do fato.
INVESTIGAÇÃO
Agentes da Polícia Federal também estiveram no local e coletaram as primeiras informações acerca do crime e de imagens de câmeras de videomonitoramento que possam ter filmado o bando criminoso.
Um dos assaltantes que invadiu o estabelecimento foi reconhecido por testemunhas como o autor de outro roubo contra a agência. A reportagem solicitou a assessoria de imprensa da corporação sobre as apurações do caso mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.