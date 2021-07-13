Bandidos invadem casa e matam homem a tiros em Itapemirim

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta última segunda-feira (13) no bairro Campo Acima, interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta depois que dois homens invadiram a casa onde a vítima estava e disparam. A identidade dele não foi informada.
Segundo a polícia, os atiradores estavam de capacete quando invadiram a residência. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado pela PM.
Já a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil pede que a população auxilie na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.