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Criminosos usavam capacetes

Bandidos invadem casa e matam homem a tiros em Itapemirim

Dois atiradores invadiram uma casa em Campo Acima e atiraram várias vezes contra a vítima na noite de segunda-feira (12). Eles fugiram e não foram localizados pela polícia

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 16:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 jul 2021 às 16:42
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi assassinado a tiros na noite desta última segunda-feira (13) no bairro Campo Acima, interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta depois que dois homens invadiram a casa onde a vítima estava e disparam. A identidade dele não foi informada.
Segundo a polícia, os atiradores estavam de capacete quando invadiram a residência. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado pela PM.
Já a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Regional de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, em nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil pede que a população auxilie na investigação por meio do telefone 181. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

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