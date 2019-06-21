Bandidos invadem casa e aterrorizam família na Serra

Família é feita refém e agredida durante assalto em casa na Serra Crédito: Fernando Madeira

Cinco pessoas de uma mesma família foram feitas feitas reféns quando a casa em que estavam passando feriado de Corpus Christi foi invadida por criminosos, em Balneário Carapebus, na madrugada desta sexta-feira (21).

O terror começou por volta de 2 horas, quando três bandidos pularam o muro e entraram na residência, anunciando o assalto. Eles estavam armados e encapuzados.

Durante pelo menos duas horas, a família ficou sob a mira das armas, sendo agredida e ameaçada de morte o tempo todo. Entre os reféns estava uma criança de cinco anos de idade.

Após a ação, eles fugiram levando um carro, celulares, dinheiro e outros objetos de valor. Até uma botija de gás foi roubada.

De acordo com uma das vítimas, de 24 anos, estavam no imóvel ainda a filha de 5 anos, a mãe dela, um casal de primos e um amigo da família. Todos dormiam no momento em que o assalto foi anunciado. Eles foram levados para um único cômodo da casa, onde a sessão de tortura física e psicológica começou.

DINHEIRO

Segundo a vítima, todos foram obrigados a ficar abaixados de frente para a parede e com um cobertor sobre a cabeça. Os criminosos gritavam que queriam dinheiro e que tinham a informação de que havia R$ 50 mil na casa.

A mulher contou que apesar de ela negar insistentemente a existência dessa quantia no local, os bandidos não acreditavam e ficaram mais agressivos. A cuidadora disse que foi obrigada a seguir com eles para um outro cômodo, onde foi pressionada a falar onde estava o dinheiro e teve uma arma apontada para a cabeça.

Ela disse ainda que os bandidos focavam as ameaças na criança, dizendo que iriam matá-la. A mulher implorou que não fizessem nada com a filha dela e levou puxões de cabelo, tapas no rosto e chutes. Os outros também sofreram nas mãos do bando. Segundo a mulher, o primo dela levou um soco na barriga. E o amigo da família também levou socos e pontapés.

Em um momento, a vítima relatou que os bandidos apagaram todas as luzes da casa e gritaram frases como "quando a luz se apaga é a hora que o capeta chama". Eles ainda debochavam dos reféns. Um deles chegou a perguntar para a vítima se ela era casada. Ela respondeu que era solteira, e o homem disse: "Quer se casar comigo?".

Quando perceberam que os R$ 50 mil não existiam, os criminosos resolveram saquear as vítimas. Eles recolheram um carro, R$ 350, celulares, televisão e até uma botija de gás.

Uma das vítimas disse que parecia que havia outro grupo dando cobertura do lado de fora, porque os bandidos se comunicavam o tempo todo com alguém por telefone, perguntando se a rua estava livre, se podiam sair da casa.

Na hora da fuga, ela foi obrigada a acompanhá-los até o portão da residência. Após abrir o portão para o bando, a vítima voltou para a casa e foi para o banheiro com os familiares. Por lá, eles ficaram por meia hora. Mesmo muito assustados, eles preferiram esperar amanhecer para pedir ajuda a um vizinho, que chamou a polícia.

TRAUMA

A mulher acredita que o bando tenha errado de alvo, que a residência que pretendiam invadir era outra, já que estavam seguros de que havia R$ 50 mil no local. A vítima relata estar traumatizada e que não tem coragem de retornar para a casa.

O caso foi registrado na terceira delegacia regional da Serra.