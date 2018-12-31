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Bandidos fingem ser clientes e fazem arrastão em bar de Cariacica

Depois de beber, dois homens anunciaram assalto e uma mulher passou a recolher os pertences das vítimas. Até um automóvel foi levado

Publicado em 31 de Dezembro de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2018 às 18:00
Carro foi recuperado em Mucuri, Cariacica, após ladrões baterem em um poste Crédito: Bianca Vailant
Três criminosos realizaram um arrastão em um bar na região de Bela Aurora, em Cariacica, por volta das 23h do último domingo. Os bandidos, que se passaram por clientes do estabelecimento, levaram até mesmo o carro de um dos frequentadores.
De acordo com uma das vítimas, José Antônio de Oliveira, cabeleireiro de 50 anos, cerca de 20 pessoas estavam no bar quando dois homens e uma mulher anunciaram o assalto. "Todo mundo foi rendido. Os rapazes estavam armados e a mulher ia recolhendo os pertences das pessoas", contou.
No bar, a vítima estava com a esposa e o marido da sogra no bar, de quem foi levado o carro. Os bandidos ainda levaram R$ 1 mil do cabeleireiro, mas sua esposa estava no banheiro no momento em que o assalto foi anunciado e, por isso, nenhum pertence foi roubado. "Eles viram o marido da minha sogra chegando. Quando anunciaram o assalto, logo pediram a chave do carro e o levaram", relata José.
SURPRESA
 
O cabeleireiro disse que em nenhum momento suspeitou dos criminosos. "Eles estavam no bar, bebendo. Ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Foi horrível; a sensação de insegurança é muito grande", contou .
Morador do bairro Bela Aurora há 30 anos, o cabeleireiro nunca havia sido vítima de um assalto. "A gente se sente desprotegido", ressalta
O veículo roubado, um Astra, foi recuperado na manhã de ontem na região de Mucuri, também em Cariacica. Na fuga, os criminosos bateram em um poste.
As polícias Militar e Civil foram procuradas para falarem sobre a ocorrência, que foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica na manhã de ontem. Em nota, a Polícia Civil afirmou que "a assessoria não tem acesso aos boletins registrados na portaria das Delegacias".
Já a Polícia Militar disse, também em nota, que "ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores não ficam disponíveis para o acesso da assessoria de comunicação durante finais de semana e feriados".

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