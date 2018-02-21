Bandidos fazem clientes de bar reféns e explodem agência em Vila Velha

Bandidos explodiram uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Por volta de 3h30 desta quarta-feira (21), cinco criminosos fortemente armados e encapuzados renderam clientes de um bar que fica ao lado da agência.

Eles mandaram todos ficar de joelhos e ordenaram que os homens tirassem as camisas para verificar se não havia alguém armado entre os frequentadores do estabelecimento. Em seguida, mandaram que todos os clientes deitassem no chão.

No momentos em que os clientes eram feitos reféns, duas explosões aconteceram na agência. Quem estava no local viu os bandidos saindo do banco com caixas cinzas, que foram colocadas no porta-malas de um Gol prata.

Os criminosos entraram no Gol e fugiram. Um veículo com as mesmas características foi encontrado pela Polícia Militar na estrada do Dique do Rio Jucu, também em Vila Velha. A placa do veículo estava adulterada.

O esquadrão antibombas da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) da Polícia Militar está na agência. O Corpo de Bombeiros também está no local para fazer avaliação do prédio. Investigadores da Delegacia Patrimonial e peritos da Polícia Civil fazem os primeiros levantamentos para colher provas no banco.

O quarteirão onde a agência está localizada foi cercado e a Avenida Santa Leopoldina ficou interditada a partir da escola Agenor Roriz. A via foi liberada por volta das 8h40.

Com informações de Mayra Bandeira

Localização da agência do Banco do Brasil em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha Crédito: Reprodução / Google Maps

TIROTEIO E MORTE NA MESMA AGÊNCIA EM 2012

No local, um policial civil usava os serviços bancários enquanto um colega o aguardava do lado de fora em uma viatura descaracterizada. O policial que estava na viatura foi rendido por um dos bandidos e levado para dentro da agência.

Lá, ele fez um sinal para o colega. O outro policial então reagiu e houve troca de tiros. Um dos assaltantes atingidos pelos disparos morreu dentro do banco. Outros dois conseguiram fugir, mesmo baleados, e seguiram até o bairro Gaivotas, vizinho a Coqueiral.

A polícia iniciou uma perseguição na região. Os dois homens abordaram uma família e roubaram o carro em que as vítimas estavam. A técnica em enfermagem Adriana Camargo, 41 anos, viu o momento em que os bandidos roubaram o carro na tentativa de fuga.

Colocaram um revólver na cabeça do rapaz e mandaram a família dele toda sair do carro. Eles saíram e ele ficou desesperado. O pessoal do prédio em frente deu o telefone para ele ligar para a polícia, ele ligou e logo a polícia chegou. A gente sinalizou para a polícia para onde eles tinham ido, eles foram atrás e voltaram avisando que tinham recuperado o carro dele.

Adriana relatou ainda que o momento foi de muita tensão e que um dos bandidos estava ferido no braço e sangrava muito. Após serem presos, os assaltantes receberam atendimento médico.

Com informações de Letícia Gonçalves