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Prejuízo de R$ 300 mil

Bandidos fazem buraco em parede e levam produtos náuticos em Cariacica

Empresa localizada às margens da BR 262, no bairro São Francisco, em Cariacica, sofreu um prejuízo de mais de R$ 300 mil

Publicado em 22 de Março de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 14:49
Uma importadora de produtos náuticos localizada às margens da BR 262, no bairro São Francisco, em Cariacica, foi arrombada e teve diversos produtos furtados. O prejuízo estimado é de mais de R$ 300 mil. Para ter acesso aos produtos, os bandidos entraram em um galpão vazio, ao lado da empresa, e por lá fizeram um buraco na parede.
Um funcionário da importadora chegou para trabalhar na manhã desta quinta (22) e viu caixas reviradas na empresa. Ele acionou os donos da empresa que, ao chegarem no local, viram que tinha um buraco aberto na parede lateral, ao lado de um galpão fechado.
Na ação, os criminosos desligaram o sistema de alarme. Um dos donos da importadora acredita que os ladrões entraram no local logo após o fim do expediente, e que passaram a noite toda lá. Ainda segundo um dos donos, os criminosos conhecem o ramo, já que só levaram os produtos mais caros.
 
Entre os equipamentos levados estão rádios VHF naúticos, molinetes, carretilhas, lâmpadas subaquáticas, cada uma custando de R$ 3 a 4 mil.
Além dos prejuízos com os produtos furtados, os criminosos cortaram todos os cabos do computador onde fica o servidor da importadora, com toda a contabilidade da empresa. Além de cortar os cabos, o servidor foi roubado.
Um cofre da empresa também foi arrombado, mas os donos disseram que não tinha dinheiro, apenas cheques e contratos. 

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