Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol em Cariacica

Dois bandidos fizeram um arrastão em um ônibus do sistema Transcol, que faz a linha 561 (Terminal de Campo Grande x Terminal de Jacaraípe), na manhã deste domingo (04). O assalto foi anunciado na altura do bairro Jardim América, em Cariacica. O cobrador do coletivo teve uma arma apontada para o pescoço. Os criminosos levaram celulares e dinheiro dos passageiros.

O motorista do ônibus, que preferiu não ter a identidade revelada, contou que os criminosos entraram no coletivo em Alto Lage, Cariacica. Um dos bandidos pulou a roleta e o outro ficou na parte da frente do veículo. Mesmo desconfiado do comportamento suspeito, o motorista deu continuidade no trajeto.

Segundo o motorista, o veículo estava cheio. Quando chegou no Terminal de Jardim América, parte das pessoas desembarcaram. Foi logo que o ônibus saiu do terminal que os criminosos anunciaram o assalto.

O bandido que ficou na parte da frente sacou uma pistola, segurou o cobrador pela gola da camisa e apontou a arma na direção do pescoço dele. Ainda de acordo com o motorista, o criminoso roubou R$ 30 que estava no bolso do cobrador. Enquanto isso, o outro suspeito recolheu os pertences dos passageiros que estavam no ônibus.

Segundo o motorista, cerca de 15 pessoas foram vítimas dos bandidos, que levaram dinheiro e celulares.

Motorista de ônibus que sofreu arrastão em Cariacica, na manhã deste domingo (04) Crédito: Marcelo Prest

Depois da ação criminosa, os suspeitos pediram para o motorista parar o veículo e desceram na altura do estádio Engenheiro Araripe, também em Jardim América. Os criminosos fugiram a pé.

Neste momento, o motorista seguiu com o ônibus até o terminal de São Torquato, em Vila Velha. Algumas vítimas preferiram ir embora e outras foram, com o motorista, até o DPJ de Cariacica, onde registraram um boletim de ocorrência.