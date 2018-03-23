Pelo menos 15 pessoas tiveram objetos roubados na fila da unidade de saúde de Alto Lage Crédito: Mayra Bandeira

Bandidos fizeram um arrastão em um posto de saúde no bairro Alto Lage, em Cariacica, por volta das 5h desta sexta-feira (23). Cerca de 50 pessoas estavam na fila aguardando a unidade abrir quando foram surpreendidas pelos criminosos. Pelo menos 15 pessoas tiveram objetos roubados.





Um idoso que estava no local contou que os assaltantes chegaram apontando a arma para ele e exigiram que a vítima tirasse a aliança."Tirei e entreguei. Ameaçaram atirar três vezes. Falaram se eu demorasse a entregar eles iam me matar".

Your browser does not support the audio element. Bandidos fazem arrastão em fila de posto de saúde em Cariacica

Outro idoso contou que levou um tapa no rosto de um dos bandidos."Levei um tapão no pé da orelha. Mandou eu virar de costas, pegou meu celular, minha aliança e documentos. Minha orelha está ardendo até agora. Estou com 66 anos de idade e nunca levei um tapa na orelha", lamentou.

Segundo testemunhas, quatro bandidos participaram do assalto, sendo que um deles ficou esperando no carro enquanto os outros criminosos faziam o arrastão.

Policiais militares foram para a unidade e colheram informações sobre os bandidos com as vítimas do assalto. Até o momento ninguém foi preso.