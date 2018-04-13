Bandidos em veículo roubado destroem carrinho de churrasco em Linhares

Uma perseguição terminou em acidente na noite desta quinta-feira (12), em Linhares, Norte do Estado. Após fugir da abordagem no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do município, na BR 101, um carro Ford Ka com dois ocupantes colidiu com um Hyundai i30. Com o impacto, o i30 acabou atingindo um carrinho de churrasco.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Vasco Fernandes Coutinho com a Rua Carlos Gomes, no bairro Interlagos. Após a colisão com o veículo Hyundai, o Ford Ka, com placas de Belo Horizonte, ainda bateu de frente com uma árvore no canteiro central da avenida. O carrinho de churrasco atingido estava numa esquina. Ninguém ficou ferido.

A PRF informou que o Ford Ka havia sido furtado/roubado em fevereiro, no município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro. Um dos ocupantes foi detido. Já o outro conseguiu fugir pela janela do carro. A PRF ressaltou que o condutor estava em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas e colocando em risco a vida de motoristas e pedestres. O preso foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.