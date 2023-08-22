Bandidos em jet ski assaltam pescador em área de mangue em Vitória

Um pescador de 50 anos foi assaltado por quatro homens que estavam em duas embarcações — sendo uma delas uma moto aquática— enquanto pescava na área de mangue perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, no último sábado (19).
O homem contou para a polícia que estava pescando por volta das 14 horas perto do bairro Maria Ortiz, quando foi surpreendido pelos criminosos. Os bandidos ainda o obrigaram a ficar na água após o crime e ele permaneceu 17 horas escondido no mangue.
O pescador teve o barco dele e os documentos roubados e foi obrigado a pular no mangue. "Fiquei de sábado pra domingo dentro do mangue, na lama. Bebi água salgada e comi aratu porque não tinha nada para comer", disse. Com medo, o homem se escondeu entre as árvores do mangue. O pescador afirmou que os suspeitos voltaram para matá-lo.
"Só pediram para entrar no mangue e não olhar pra trás. Depois,voltaram e ficaram rodando me procurando, falando que não era pra ter deixado eu entrar na água, que era pra ter matado logo"
Depois, ele contou que ficou das 14h de sábado até às 7h do domingo (20) andando entre as árvores e que saiu na altura do bairro São Pedro. Após sair do manguezal, buscou ajuda com o irmão e depois procurou um Batalhão da Polícia Militar onde foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Ainda segundo o pescador, na segunda-feira (21) ele procurou a Polícia Civil.
Investigação
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Distrito de Policial de Vitória que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e g1ES