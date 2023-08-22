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Momentos de horror

Bandidos em jet ski assaltam pescador em área de mangue em Vitória

Vítima contou que também teve barco roubado e ficou por horas escondido no manguezal: "Voltaram para me matar"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2023 às 12:56

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 12:56

Um pescador de 50 anos foi assaltado por quatro homens que estavam em duas embarcações — sendo uma delas uma moto aquática— enquanto pescava na área de mangue perto da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, no último sábado (19). 
O homem contou para a polícia que estava pescando por volta das 14 horas perto do bairro Maria Ortiz, quando foi surpreendido pelos criminosos. Os bandidos ainda o obrigaram a ficar na água após o crime e ele permaneceu 17 horas escondido no mangue.
Pescador ficou 17 horas dentro de mangue
Vítima narrou crime, mas não quis ser identificada Crédito: Oliveira Alves
O pescador teve o barco dele e os documentos roubados e foi obrigado a pular no mangue. "Fiquei de sábado pra domingo dentro do mangue, na lama. Bebi água salgada e comi aratu porque não tinha nada para comer", disse. Com medo, o homem se escondeu entre as árvores do mangue. O pescador afirmou que os suspeitos voltaram para matá-lo.
"Só pediram para entrar no mangue e não olhar pra trás. Depois,voltaram e ficaram rodando me procurando, falando que não era pra ter deixado eu entrar na água, que era pra ter matado logo"
X - Pescador
Barco roubado do pescador
Imagem do barco da vítima que foi levado Crédito: Arquivo pessoal
Depois, ele contou que ficou das 14h de sábado até às 7h do domingo (20) andando entre as árvores e que saiu na altura do bairro São Pedro. Após sair do manguezal, buscou ajuda com o irmão e depois procurou um Batalhão da Polícia Militar onde foi orientado a registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Ainda segundo o pescador, na segunda-feira (21) ele procurou a Polícia Civil.

Investigação

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Distrito de Policial de Vitória que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".
Pescador ficou 17 horas dentro de mangue
Região de mangue onde ocorreu o assalto Crédito: Oliveira Alves
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, e g1ES

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