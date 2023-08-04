Servidor público reage a assalto e acaba baleado nas costas em Vila Velha

Rodoviária de Vila Velha, onde o homem pediu ajuda após ser baleado Crédito: Reprodução | Maps

Um homem de 32 anos que se identificou como servidor público foi baleado com um tiro nas costas ao reagir a um assalto por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (4) na região entre os bairros Araçás e Jockey de Itaparica, em Vila Velha . A vítima afirmou à Polícia Militar que havia saído da casa da irmã e estaria pedindo um carro de aplicativo quando foi surpreendido por dois homens em uma moto.

De acordo com a apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o homem baleado ainda pediu socorro na Rodoviária de Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local após receber a informação de tentativa de latrocínio - quando há roubo e homicídio, em seguida. Não há informações se algum pertence do servidor foi levado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o fim da manhã desta sexta (4), nenhum suspeito havia sido detido.