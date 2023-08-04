Produtor rural desaparece em sítio e é encontrado morto em São Mateus

Carro encontrado incendiado deve passar por perícia Crédito: Raphael Verly

Polícia Civil investiga a morte de um produtor rural na zona rural de São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Serafim Ferreira Pires, que não teve a idade confirmada, teve o último contato com a família na última segunda-feira (31) e foi encontrado sem vida e com marcas de tiros no corpo em uma plantação de eucalipto perto do sítio onde ele morava, na comunidade de Córrego Grande, por um fazendeiro na tarde de quinta-feira (3). O carro dele foi localizado incendiado em outro lugar do município no mesmo dia, pela manhã.

O caso foi inicialmente registrado como encontro de cadáver. De acordo com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, apurações iniciais da Polícia Civil indicam que ocorreu o crime de homicídio. Serafim tinha quatro perfurações nas costas e duas na cabeça. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o caso para que as investigações sejam preservadas.

O veículo da vítima, um Fiat Strada, foi encaminhado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e também deve passar por perícia.

Desaparecimento e buscas

A família do produtor rural divulgou nas redes sociais o desaparecimento, mencionando a suspeita de um assalto ao sítio, e informou que registrou o boletim de ocorrência na quarta-feira (2). Serafim morava no local com a companheira, que estava viajando, e, por isso, estava sozinho em casa.