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Com ajuda de cães

Polícia encontra drogas até em tijolos de casa em Colatina; veja vídeo

Dois adolescentes foram apreendidos com o material no Bairro São Pedro, e levados para a delegacia, onde foram autuados por ato infracional
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 ago 2023 às 11:23

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 11:23

Com a ajuda de cães farejadores, a Polícia Militar encontrou drogas até mesmo dentro de tijolos de uma casa no bairro São Pedro, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última quinta-feira (3). Durante a ação policial, dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos e levados para a delegacia.
Conforme boletim de ocorrência da PM, informações de denúncias anônimas davam conta de que menores estavam vendendo e entorpecentes próximos de uma escadaria. Quando os militares chegaram ao local, encontraram jovens aglomerados. Durante a abordagem, os suspeitos foram identificados e confirmaram serem donos do material. Buscas foram realizadas na área.
Durante as buscas, policiais localizaram drogas escondidas dentro de tijolos da estrutura de uma casa, que fica em um morro em uma região de terreno baldio. Com um dos jovens a PM também encontrou dinheiro. Todo o material também foi encaminhado para a delegacia, com dois suspeitos. Veja o que foi apreendido:
  • 146 buchas de maconha
  • 52 pedras de crack
  • 255 gramas de maconha
Polícia Civil informou, por nota, que os adolescentes foram conduzidos até a Delegacia Regional de Colatina, onde assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foram reintegrados às famílias, após elas assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.

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