Polícia encontra drogas até em tijolos de casa em Colatina; veja vídeo

Conforme boletim de ocorrência da PM, informações de denúncias anônimas davam conta de que menores estavam vendendo e entorpecentes próximos de uma escadaria. Quando os militares chegaram ao local, encontraram jovens aglomerados. Durante a abordagem, os suspeitos foram identificados e confirmaram serem donos do material. Buscas foram realizadas na área.

Durante as buscas, policiais localizaram drogas escondidas dentro de tijolos da estrutura de uma casa, que fica em um morro em uma região de terreno baldio. Com um dos jovens a PM também encontrou dinheiro. Todo o material também foi encaminhado para a delegacia, com dois suspeitos. Veja o que foi apreendido: