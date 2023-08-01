Moradores pedem por retorno de obra de macrodrenagem em Colatina

Moradores, motoristas e motociclistas que transitam pela Rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina , no Noroeste do Estado, têm reclamado dos transtornos na região, principalmente em dias de chuva. Há anos, a obra de macrodrenagem do Córrego São Silvano, que deve solucionar os problemas dos alagamentos, é esperada no local. Enquanto ela não acontece, a população convive com o esgoto, que transborda pelas ruas, com o mau cheiro, e com a via alagada.

Os bueiros presentes ao longo da rodovia não conseguem dar vazão à água da chuva. Em abril deste ano, a reportagem da TV Gazeta Noroeste exibiu vídeos que mostram as dificuldades encontradas por motoristas e motociclistas para passar pelo local com a via alagada.

A obra de macrodrenagem do Córrego São Silvano começou em março de 2022, mas não chegou ao fim. Ela parou em novembro do mesmo ano e, após isso, nenhum dos três quilômetros previstos foram feitos. O motivo: a empresa responsável, à época, quebrou o contrato com a justificativa de problemas operacionais.

Atualmente, oito meses após a paralisação da obra, uma nova ordem de serviço foi assinada. A empresa responsável está em processo de compra dos materiais.

Inicialmente, a obra teria um investimento de R$ 26 milhões. Antes da paralisação, foram gastos R$ 3 milhões. Atualmente, a macrodrenagem da região tem um novo valor previsto: R$ 29,3 milhões.