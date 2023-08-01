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Mobilidade

Bike Vitória: Jardim Camburi ganha estação de bicicletas compartilhadas

Estação, a primeira do bairro, foi inaugurada na última sexta-feira (28), em frente à Igreja Sagrada Família; Vitória agora passa a contar agora com 36 estações do Bike Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2023 às 11:57

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 11:57

Prefeitura de Vitória
A nova estação foi inaugurada na última sexta-feira (28) no bairro Jardim Camburi, localizada em frente à Igreja Sagrada Família. Crédito: Prefeitura de Vitória
Os moradores de Vitória agora terão mais opções para acessar bicicletas compartilhadas com a inauguração de mais uma estação do Bike Vitória, desta vez em Jardim Camburi. Essa é a primeira estação do bairro, e foi inaugurada na última sexta-feira (28), em frente à Igreja Sagrada Família.
Com a ampliação, Vitória agora passa a contar agora com 36 estações do Bike Vitória, sendo três delas destinadas às crianças.
"As bicicletas compartilhadas são uma ótima opção de transporte sustentável, saudável e não poluente. Elas estão bem distribuídas e são uma solução para pequenos percursos em deslocamento aqui em nossa capital, facilitando a mobilidade urbana"
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, ressaltou que a ampliação do sistema de compartilhamento de bicicletas é impulsionar o crescimento no número de viagens e Jardim Camburi é um bairro que possui grande população, tem forte comércio e serviços, além de áreas de lazer e entretenimento.
O Secretário ainda afirmou que até o fim de 2023, pelo menos, mais duas estações de bicicleta devem ser instaladas. Atualmente, a Bike Vitória conta com mais de 170 mil usuários cadastrados e já realizou mais de 1,5 milhões de viagens, feitas por adultos e crianças, na capital — economizando 550 toneladas de gases poluentes.
"Com o aumento das posições em Jardim Camburi o sistema passa a atender melhor aos usuários. O bairro precisava ter uma estação em sua área interna e buscamos ajustes para que ficasse num local estratégico e em acordo com a população que fica em suas proximidades"
Alex Mariano - Secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória
O Bike Vitória é composto por estações inteligentes, estrategicamente distribuídas pela cidade e conectadas a uma central de operações por meio de tecnologia wireless. Essas estações são alimentadas por energia solar e os usuários conseguem retirar as bicicletas utilizando o aplicativo do sistema.
O Sistema de Bicicletas Compartilhadas é um projeto que proporciona, na capital, uma alternativa de transporte sustentável, saudável e ecologicamente correto. O Bike Vitória foi idealizado pela prefeitura e é operado pela empresa Serttel, contando com o apoio da Unimed e Sicoob.

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