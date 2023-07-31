Túmulos de cemitério em Colatina são saqueados e depredados

Ao chegar no cemitério onde pessoas queridas estão sepultadas, no distrito de Baunilha, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , a professora e escritora Loressa Campostrini, de 48 anos, se deparou com uma cena inesperada neste domingo (30): viu túmulos sem imagens e até mesmo sem a placa que identifica a lápide.

Ela compartilhou um vídeo nas redes sociais para mostrar a situação. Loressa cresceu em Baunilha e tem parentes enterrados no local. Ao visitar o túmulo do marido, ela percebeu a ausência de uma escultura que amigos fizeram para ele. “A gente tinha peças valiosas que foram roubadas. Uma escultura que amigos fizeram para o meu marido não está mais lá. Levaram da nossa família um crucifixo de bronze”, disse a professora.

Depois da última visita, ela acredita que viu mais de 20 túmulos saqueados. “Roubam a moldura de metal, fotos, esculturas em cima do túmulo, placas de identificação. A gente se sente como se fosse vítima de um assalto. Se sente invadido. Eu não dormi essa noite, não sei expressar o sentimento que a gente tem. É uma falta de respeito, algo inaceitável”, contou Campostrini.

A Prefeitura de Colatina foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar os danos. A administração também orienta que os familiares registrem o caso na polícia.