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No distrito de Baunilha

Túmulos de cemitério em Colatina são saqueados e depredados

Professora foi visitar entes queridos e se deparou com a situação. Segundo ela, foram levadas placas, imagens e até esculturas

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 16:35

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 jul 2023 às 16:35
Ao chegar no cemitério onde pessoas queridas estão sepultadas, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, a professora e escritora Loressa Campostrini, de 48 anos, se deparou com uma cena inesperada neste domingo (30): viu túmulos sem imagens e até mesmo sem a placa que identifica a lápide.
Ela compartilhou um vídeo nas redes sociais para mostrar a situação. Loressa cresceu em Baunilha e tem parentes enterrados no local. Ao visitar o túmulo do marido, ela percebeu a ausência de uma escultura que amigos fizeram para ele. “A gente tinha peças valiosas que foram roubadas. Uma escultura que amigos fizeram para o meu marido não está mais lá. Levaram da nossa família um crucifixo de bronze”, disse a professora.
Depois da última visita, ela acredita que viu mais de 20 túmulos saqueados. “Roubam a moldura de metal, fotos, esculturas em cima do túmulo, placas de identificação. A gente se sente como se fosse vítima de um assalto. Se sente invadido. Eu não dormi essa noite, não sei expressar o sentimento que a gente tem. É uma falta de respeito, algo inaceitável”, contou Campostrini.
A Prefeitura de Colatina foi procurada pela reportagem de A Gazeta e informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar os danos. A administração também orienta que os familiares registrem o caso na polícia.
Segundo a Polícia Civil, não houve acionamento até o momento para uma ocorrência com essas características. A corporação informou que para investigar casos como esse é necessário o registro de uma ocorrência, seja pessoalmente em uma delegacia ou pela internet no site (delegaciaonline.sesp.es.gov.br).

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