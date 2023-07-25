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Atingiu outro veículo

Motorista fica ferido após carro capotar na ES 080 em Colatina

Condutor atingiu um carro que estava estacionado na beira da estrada e capotou na noite de segunda-feira (24); ele foi socorrido e levado para um hospital

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 09:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jul 2023 às 09:08
Acidente aconteceu na ES 080, na altura do bairro Gordiano Guimarães
Acidente aconteceu na ES 080, na altura do bairro Gordiano Guimarães Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O motorista de um carro ficou ferido após o veículo que ele conduzia capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, antes do capotamento, o automóvel bateu em outro veículo, que estava estacionado às margens da rodovia.
Em relato à PM, o dono do carro que estava estacionado e foi atingido, um Volkswagen Gol, contou que parou o veículo às margens da estrada e foi a um comércio que fica ao lado, quando veio o Chevrolet Celta, que bateu na traseira do automóvel parado. Não foram fornecidos mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.
Veículo estacionado foi atingido na traseira
Veículo estacionado foi atingido na traseira Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Por conta dos ferimentos, o motorista do Chevrolet Celta precisou ser socorrido e levado para um hospital, mas não corria risco de morte. Ele não teve condições de ser submetido ao teste do bafômetro devido ao estado de saúde dele. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para verificar se a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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