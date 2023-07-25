Motorista fica ferido após carro capotar na ES 080 em Colatina

O motorista de um carro ficou ferido após o veículo que ele conduzia capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, antes do capotamento, o automóvel bateu em outro veículo, que estava estacionado às margens da rodovia.
Em relato à PM, o dono do carro que estava estacionado e foi atingido, um Volkswagen Gol, contou que parou o veículo às margens da estrada e foi a um comércio que fica ao lado, quando veio o Chevrolet Celta, que bateu na traseira do automóvel parado. Não foram fornecidos mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.
Por conta dos ferimentos, o motorista do Chevrolet Celta precisou ser socorrido e levado para um hospital, mas não corria risco de morte. Ele não teve condições de ser submetido ao teste do bafômetro devido ao estado de saúde dele. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para verificar se a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.