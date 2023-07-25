Motorista fica ferido após carro capotar na ES 080 em Colatina

Em relato à PM, o dono do carro que estava estacionado e foi atingido, um Volkswagen Gol, contou que parou o veículo às margens da estrada e foi a um comércio que fica ao lado, quando veio o Chevrolet Celta, que bateu na traseira do automóvel parado. Não foram fornecidos mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.