Motorista bate em poste e é autuada por embriaguez ao volante em Colatina

A motorista foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, mas recusou atendimento médico. Segundo a PM, ela apresentava sintomas de embriaguez, mas se negou a realizar o teste do etilômetro. Dessa forma, foi confeccionado o Teste de Constatação de Alteração da Capacitação Psicomotora, e a condutora foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina.