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Acidente no Norte

Motorista bate em poste e é autuada por embriaguez ao volante em Colatina

De acordo com a polícia, a condutora recusou atendimento médico e foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada, sendo liberada após pagar fiança

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 16:44

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

23 jul 2023 às 16:44
Motorista embriagada bate em poste e é presa em Colatina
Motorista bateu em poste na Avenida Silvio Avidos, em Colatina Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Uma motorista bateu com o veículo contra um poste na madrugada deste domingo (23) na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Estado. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas em seguida foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada por embriaguez ao volante, sendo liberada após pagar fiança.
De acordo com a Polícia Militar, após o acidente o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da motorista – não foi informado se havia outras pessoas dentro do veículo. A concessionária de energia, empresa Luz e Força Santa Maria, também foi acionada, pois o poste ficou danificado com a batida.
A motorista foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, mas recusou atendimento médico. Segundo a PM, ela apresentava sintomas de embriaguez, mas se negou a realizar o teste do etilômetro. Dessa forma, foi confeccionado o Teste de Constatação de Alteração da Capacitação Psicomotora, e a condutora foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina.
Na delegacia, de acordo com informações da Polícia Civil, a motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante.  Como pagou a fiança, arbitrada pela autoridade de plantão, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade. 

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