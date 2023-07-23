Motorista bate em poste e é autuada por embriaguez ao volante em Colatina

Uma motorista bateu com o veículo contra um poste na madrugada deste domingo (23) na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Estado. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas em seguida foi encaminhada à delegacia, onde acabou autuada por embriaguez ao volante, sendo liberada após pagar fiança.
De acordo com a Polícia Militar, após o acidente o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate da motorista – não foi informado se havia outras pessoas dentro do veículo. A concessionária de energia, empresa Luz e Força Santa Maria, também foi acionada, pois o poste ficou danificado com a batida.
A motorista foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, mas recusou atendimento médico. Segundo a PM, ela apresentava sintomas de embriaguez, mas se negou a realizar o teste do etilômetro. Dessa forma, foi confeccionado o Teste de Constatação de Alteração da Capacitação Psicomotora, e a condutora foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina.
Na delegacia, de acordo com informações da Polícia Civil, a motorista foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante. Como pagou a fiança, arbitrada pela autoridade de plantão, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade.