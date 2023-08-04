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Mulheres são assaltadas no meio da rua e durante o dia em Jardim Camburi

Duas mulheres tiveram seus celulares roubados por um suspeito em cima de uma moto; à Polícia Militar, as vítimas contaram que o criminoso disse estar armado
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

04 ago 2023 às 11:40

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 11:40

Duas mulheres foram abordadas quando entravam em um carro e tiveram seus pertences roubados na tarde desta quinta-feira (3) no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a situação ocorreu após as vítimas saírem de um restaurante, quando elas estavam se aproximando do veículo.
Imagens de câmeras de segurança mostram as vítimas caminhando até o carro, uma delas distraída enquanto mexe em um celular, e o suspeito passando em uma moto. Ao se aproximarem do veículo, as mulheres param e conversam por alguns segundos, momento em que o criminoso retorna até elas e anuncia o assalto.
A PM informou que, aos militares, as vítimas contaram que o suspeito afirmou estar armado, mas não mostrou a arma, e mandou que elas entregassem os celulares. Após pegar os pertences das mulheres, o criminoso fugiu na moto e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado, segundo a Polícia Militar.
As mulheres foram orientadas a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Segundo a corporação, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.

Moradores reclamam de falta de segurança

Para A Gazeta, o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Bruno Malias, conta que a sensação de falta de segurança tem aumentado no bairro e cobra por ações mais efetivas das instituições de segurança pública.
A liderança ressalta que o celular é o principal alvo dos assaltantes, normalmente dentro de coletivos ou em motocicletas na rua. Para Bruno, é necessário investigar quem são os receptadores dos celulares roubados, o motivo dos dispositivos serem os mais desejados pelos criminosos e quem compra os celulares roubados.

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