Mulheres são assaltadas no meio da rua e durante o dia em Jardim Camburi

Duas mulheres foram abordadas quando entravam em um carro e tiveram seus pertences roubados na tarde desta quinta-feira (3) no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a situação ocorreu após as vítimas saírem de um restaurante, quando elas estavam se aproximando do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram as vítimas caminhando até o carro, uma delas distraída enquanto mexe em um celular, e o suspeito passando em uma moto. Ao se aproximarem do veículo, as mulheres param e conversam por alguns segundos, momento em que o criminoso retorna até elas e anuncia o assalto.

A PM informou que, aos militares, as vítimas contaram que o suspeito afirmou estar armado, mas não mostrou a arma, e mandou que elas entregassem os celulares. Após pegar os pertences das mulheres, o criminoso fugiu na moto e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado, segundo a Polícia Militar.

As mulheres foram orientadas a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. Segundo a corporação, em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações.

Moradores reclamam de falta de segurança

Para A Gazeta, o presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Bruno Malias, conta que a sensação de falta de segurança tem aumentado no bairro e cobra por ações mais efetivas das instituições de segurança pública.