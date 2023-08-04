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Operação policial

Mãe e filha vão para a delegacia após 'alugarem' celular para presos no ES

Prisões ocorreram na residência da comerciante e da filha, nas proximidades do Terminal de Campo Grande, onde outras mulheres foram detidas pelo mesmo ato em fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2023 às 14:41

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 14:41

15 aparelhos foram apreendidos pela polícia. Eles eram alugados por mãe e filha para presos do regime semiaberto  Crédito: Reprodução 
Uma comerciante de 42 anos e a filha dela, de 17, foram levadas para a delegacia, após uma operação realizada pelas polícias Civil e Penal, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro São Francisco, em Cariacica. As investigações mostraram que elas guardavam celulares para presos.
O diretor da Divisão de Escolta e Recaptura da Polícia Penal, Waleson Vieira de Souza, explicou que as prisões ocorreram na residência da comerciante e da filha, nas proximidades do Terminal de Campo Grande. No local, presos do regime semiaberto desembarcavam e iam até a casa delas pegar os telefones para usar durante o dia.
“Adentramos no local e identificamos uma central de carregamento de telefones celulares, encontramos 15 aparelhos conectados à tomada carregando. Os presos vem pela manhã, pegam os aparelhos com elas, utilizam no decorrer do dia e, ao final, devolvem e voltam para o presídio sem o aparelho telefônico. No dia seguinte, fazem o mesmo procedimento”, contou o policial à TV Gazeta.
A comerciante tem um estabelecimento nas proximidades do Terminal de Campo Grande e começou a receber a visitas de detentos. Segundo a polícia, ela confirmou que começou a fazer esse tipo de trabalho e que recebia R$ 50,00 por mês para cada telefone guardado. 

Ouvidas e liberadas

Titular do 16º Distrito de Polícia de Cariacica, a delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout informou que mãe e filha vão responder por favorecimento real, previsto no artigo 349-A do Código Penal. “Por ser um crime de menor potencial ofensivo, a mulher de 42 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por favorecimento real e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo”, relatou.
“Já a filha, a adolescente de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de favorecimento real e foi reintegrada à família, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito (MPES), quando solicitado”, completou a delegada.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos 15 celulares apresentou restrição de furto e roubo, porém foram encaminhados à perícia.

Detenções de fevereiro 

Em fevereiro, duas mulheres, de 23 e 31 anos, foram detidas no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, pela mesma ação. De acordo com apuração da TV Gazeta, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto. 
A prisão aconteceu por volta das 5h, em uma ação que contou com a Polícia Civil, Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Polícia Penal e Polícia Militar. As mulheres estavam sendo investigadas porque guardavam os aparelhos nas próprias casas e, no dia seguinte, pela manhã, iam ao terminal entregar esses celulares aos presos.

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