Mãe e filha vão para a delegacia após 'alugarem' celular para presos no ES

15 aparelhos foram apreendidos pela polícia. Eles eram alugados por mãe e filha para presos do regime semiaberto Crédito: Reprodução

Uma comerciante de 42 anos e a filha dela, de 17, foram levadas para a delegacia, após uma operação realizada pelas polícias Civil e Penal, na manhã desta sexta-feira (4), no bairro São Francisco, em Cariacica . As investigações mostraram que elas guardavam celulares para presos.

O diretor da Divisão de Escolta e Recaptura da Polícia Penal, Waleson Vieira de Souza, explicou que as prisões ocorreram na residência da comerciante e da filha, nas proximidades do Terminal de Campo Grande. No local, presos do regime semiaberto desembarcavam e iam até a casa delas pegar os telefones para usar durante o dia.

“Adentramos no local e identificamos uma central de carregamento de telefones celulares, encontramos 15 aparelhos conectados à tomada carregando. Os presos vem pela manhã, pegam os aparelhos com elas, utilizam no decorrer do dia e, ao final, devolvem e voltam para o presídio sem o aparelho telefônico. No dia seguinte, fazem o mesmo procedimento”, contou o policial à TV Gazeta.

A comerciante tem um estabelecimento nas proximidades do Terminal de Campo Grande e começou a receber a visitas de detentos. Segundo a polícia, ela confirmou que começou a fazer esse tipo de trabalho e que recebia R$ 50,00 por mês para cada telefone guardado.

Ouvidas e liberadas

Titular do 16º Distrito de Polícia de Cariacica, a delegada Argentina Leopoldina da Silva Neta Armantrout informou que mãe e filha vão responder por favorecimento real, previsto no artigo 349-A do Código Penal. “Por ser um crime de menor potencial ofensivo, a mulher de 42 anos assinou um Termo Circunstanciado (TC) por favorecimento real e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo”, relatou.

“Já a filha, a adolescente de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de favorecimento real e foi reintegrada à família, após um familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público do Espírito (MPES), quando solicitado”, completou a delegada.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, nenhum dos 15 celulares apresentou restrição de furto e roubo, porém foram encaminhados à perícia.

Detenções de fevereiro

TV Gazeta, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto. Em fevereiro, duas mulheres, de 23 e 31 anos, foram detidas no Terminal de Campo Grande, em Cariacica , pela mesma ação. De acordo com apuração da, elas guardavam e entregavam celulares para presos do sistema semiaberto.