Perseguição policial

Bandidos em fuga caem com carro em valão de Vila Velha

O veículo foi usado para a fuga de dois suspeitos após o roubo de outro automóvel no bairro Belo Aurora, em Cariacica

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 15:33 - Atualizado há 6 anos

Carro cai em valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

Uma perseguição entre policiais e criminosos terminou com um carro caído em um valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. O veículo foi usado para a fuga de dois suspeitos após o roubo de outro carro no bairro Belo Aurora, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do automóvel e vítima do assalto acionou os agentes que, durante buscas pela região, encontrou o veículo abandonado no bairro Vasco da Gama, no mesmo município.

Os bandidos foram localizados pela equipe em fuga por outro carro. Ao avistarem os agentes, os criminosos teriam atirado e houve uma troca troca de tiros, seguida de perseguição.

Os homens só foram contidos após o carro cair em um valão já no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Um suspeito foi preso no local portando uma arma falsa. O outro conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

Carro cai em valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta