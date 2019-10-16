Home
Bandidos em fuga caem com carro em valão de Vila Velha

O veículo foi usado para a fuga de dois suspeitos após o roubo de outro automóvel no bairro Belo Aurora, em Cariacica

Karen Benicio

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 15:33

 - Atualizado há 6 anos

Carro cai em valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

Uma perseguição entre policiais e criminosos terminou com um carro caído em um valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. O veículo foi usado para a fuga de dois suspeitos após o roubo de outro carro no bairro Belo Aurora, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do automóvel e vítima do assalto acionou os agentes que, durante buscas pela região, encontrou o veículo abandonado no bairro Vasco da Gama, no mesmo município. 

Os bandidos foram localizados pela equipe em fuga por outro carro. Ao avistarem os agentes, os criminosos teriam atirado e houve uma troca troca de tiros, seguida de perseguição.

> Perseguição termina com acidente e troca de tiros em Vila Velha

Os homens só foram contidos após o carro cair em um valão já no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha. Um suspeito foi preso no local portando uma arma falsa. O outro conseguiu fugir e, até o momento, não foi localizado.

Carro cai em valão no bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha Crédito: Internauta | A Gazeta

