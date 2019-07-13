Bandidos em carro atiram contra grupo de amigos em Vitória

Dois homens foram atingidos por disparos de, na tarde desta sexta-feira (12), no, em Vitória, por volta das 12h40.

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada. O homem, de 33 anos, foi atingido com um tiro na mão e um no pé. Já a outra vítima, um pintor de 20 anos, foi ferido no abdômen.