Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Bandidos em carro atiram contra grupo de amigos em Vitória

De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada

Publicado em 

12 jul 2019 às 21:53

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 21:53

Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - 09/09/2014
Dois homens foram atingidos por disparos de arma de fogo, na tarde desta sexta-feira (12), no Bairro Andorinhas, em Vitória, por volta das 12h40.
De acordo com a Polícia Militar, tudo aconteceu quando um carro, de cor branco, passou atirando contra um grupo de amigos que conversava em uma calçada. O homem, de 33 anos, foi atingido com um tiro na mão e um no pé. Já a outra vítima, um pintor de 20 anos, foi ferido no abdômen.
Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital São Lucas. A irmã do pintor, que preferiu não se identificar, contou que foi um susto, mas que agora, depois da cirurgia no abdômen, o irmão passa bem. “Foi um susto muito grande. Eu o vi agora e ele está bem, graças a Deus”, finalizou..
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. "Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato", finalizou a nota.
> Jovem é morta a tiros ao voltar de festa; família suspeita de namorado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados