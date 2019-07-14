Bandidos em carro alugado trocam tiros com policiais em Cariacica

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:22
- Atualizado há 6 anos
Policiais Militares trocaram tiros com bandidos em Flexal I, em Cariacica, na madrugada de domingo (14).
Segundo informações da PM, os militares avistaram um carro suspeito durante patrulhamento, um Ford Ka branco com vidros escuros. Ao fazerem a abordagem, foram recebidos com disparos e revidaram.
O veículo, que era alugado, foi abandonado na rua Santa Rosa, na Glória, em Vila Velha. O carro foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os indivíduos conseguiram fugir. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) da Polícia Civil.
