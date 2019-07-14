Home
>
Polícia
>
Bandidos em carro alugado trocam tiros com policiais em Cariacica

Bandidos em carro alugado trocam tiros com policiais em Cariacica

Ao fazerem a abordagem, foram recebidos com disparos e revidaram

Raquel Lopes

[email protected]

Publicado em 14 de julho de 2019 às 20:22

 - Atualizado há 6 anos

Troca de tiros entre PM e bandidos em Cariacica Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais Militares trocaram tiros com bandidos em Flexal I, em Cariacica, na madrugada de domingo (14).

Recomendado para você

Quadrilha usava perfis falsos para marcar encontros e depois chantagear homens casados; mulher que era líder do esquema e o marido foram presos em Colatina, no Noroeste do Estado

Extorsão sexual: Operação Luxúria mira grupo que ameaçava vítimas no ES

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Segundo informações da PM, os militares avistaram um carro suspeito durante patrulhamento, um Ford Ka branco com vidros escuros. Ao fazerem a abordagem, foram recebidos com disparos e revidaram.

O veículo, que era alugado, foi abandonado na rua Santa Rosa, na Glória, em Vila Velha. O carro foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os indivíduos conseguiram fugir. O caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) da Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais