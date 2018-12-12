Bandidos e polícia trocam tiros durante perseguição em Marataízes

As primeiras informações da Polícia Militar são de que a perseguição começou por volta das 9h após a denúncia de que foragidos da Justiça estariam dentro de um veículo Chevrolet Cruze pelas ruas da cidade. Os suspeitos foram abordados em um semáforo e não respeitaram a ordem de parada dos policiais. Houve perseguição e troca de tiros.