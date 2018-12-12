Bandidos e polícia trocam tiros durante perseguição em Marataízes

Uma troca de tiros durante uma perseguição policial deixou moradores e comerciantes assustados na manhã desta quarta-feira (12), em Marataízes, no Litoral Sul. Os suspeitos conseguiram se esconder em uma mata e ainda são procurados. A polícia acredita que eles sejam foragidos da Justiça.
As primeiras informações da Polícia Militar são de que a perseguição começou por volta das 9h após a denúncia de que foragidos da Justiça estariam dentro de um veículo Chevrolet Cruze pelas ruas da cidade. Os suspeitos foram abordados em um semáforo e não respeitaram a ordem de parada dos policiais. Houve perseguição e troca de tiros.
Os bandidos fugiram sentido Cachoeiro de Itapemirim e, ao se depararem com um cerco policial na Rodovia ES 490, retornaram e abandonaram o veículo em um local conhecido como Matinha. Ainda não consta registro de furto/roubo no sistema deste veículo. A polícia encontrou uma arma.
As buscas pelos bandidos continuam na região.