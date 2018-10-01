Bandidos e PM trocam tiros na saída de baile funk em Vitória

Dois criminosos foram presos após perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (1) em Vitória . De acordo com a PM, os criminosos saíam de um baile funk, no bairro São Benedito, quando encontraram os policiais no momento em que saíam do local, já em Itararé.

A perseguição começou por volta de 4h30. Três carros desciam o bairro São Benedito quando foram abordados por policiais militares na praça de Itararé. No primeiro veículo nada foi encontrado. Os dois que vinham atrás, no entanto, tentaram fugir da polícia.

Como os criminosos não conheciam o bairro, acabaram entrando em uma rua sem saída. Desesperados, três criminosos roubaram uma caminhonete de uma distribuidora de leite e conseguiram fugir do local. Já na Reta da Penha, eles foram avistados por uma outra viatura e a perseguição começou, seguindo até o bairro Andorinhas.

No local, os bandidos saíram do veículo e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Na viatura e na caminhonete ficaram várias marcas de tiros. Dois criminosos foram atingidos, um de raspão - que acabou sendo preso no local, e outro que precisou ser levado para o Hospital São Lucas, também em Vitória, onde está internado sob escolta policial. O terceiro criminoso fugiu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso que foi levado para o São Lucas vai precisar passar por uma cirurgia. Com a dupla a PM apreendeu duas pistolas e duas armas de brinquedo. O motorista que teve a caminhonete roubada não ficou ferido.