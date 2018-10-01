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Perseguição

Bandidos e PM trocam tiros na saída de baile funk em Vitória

Dois criminosos foram atingidos, um de raspão - que acabou sendo preso no local, e outro que precisou ser levado para o Hospital São Lucas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 10:38

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 10:38

Dois criminosos foram presos após perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (1) em Vitória. De acordo com a PM, os criminosos saíam de um baile funk, no bairro São Benedito, quando encontraram os policiais no momento em que saíam do local, já em Itararé. 
A perseguição começou por volta de 4h30. Três carros desciam o bairro São Benedito quando foram abordados por policiais militares na praça de Itararé. No primeiro veículo nada foi encontrado. Os dois que vinham atrás, no entanto, tentaram fugir da polícia.
> Homem é preso ao furtar casa espírita e diz que tem "mente criminosa"
Como os criminosos não conheciam o bairro, acabaram entrando em uma rua sem saída. Desesperados, três criminosos roubaram uma caminhonete de uma distribuidora de leite e conseguiram fugir do local. Já na Reta da Penha, eles foram avistados por uma outra viatura e a perseguição começou, seguindo até o bairro Andorinhas.
No local, os bandidos saíram do veículo e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Na viatura e na caminhonete ficaram várias marcas de tiros. Dois criminosos foram atingidos, um de raspão - que acabou sendo preso no local, e outro que precisou ser levado para o Hospital São Lucas, também em Vitória, onde está internado sob escolta policial. O terceiro criminoso fugiu.
> Tio e sobrinho são mortos a tiros dentro de distribuidora em Cariacica
De acordo com informações da Polícia Militar, o criminoso que foi levado para o São Lucas vai precisar passar por uma cirurgia. Com a dupla a PM apreendeu duas pistolas e duas armas de brinquedo. O motorista que teve a caminhonete roubada não ficou ferido.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta 

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