Bandidos decretam toque de recolher em Cariacica

Terreno no bairro Prolar, em Cariacica Crédito: Fabio Vicentini | Arquivo | GZ

Bandidos decretaram toque de recolher nos bairros Prolar e Antônio Ferreira Borges, em Cariacica , no final da manhã desta quinta-feira (27). Comércios e escolas da região fecharam as portas, após os criminosos ordenarem e passarem ameaçando a população.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que tão logo tomou conhecimento da ameaça criminosa, reforçou o policiamento na região, promovendo diversas abordagens a suspeitos.

A assessoria de comunicação da corporação ainda ressaltou que garantirá o direito fundamental de ir e vir aos moradores do bairro Prolar com reforço das equipes de policiamento e destacou a importância das denúncias quanto às características e paradeiro desses criminosos.

O toque de recolher teria sido decretado por conta de um assassinato ocorrido na região, no início da noite da última quarta-feira. O corpo de um jovem, que estava sem identificação, foi encontrado em um manguezal da localidade de Vila Cajueiro.

De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos e levou seis tiros, sendo a maioria deles na região da nuca e cabeça.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme) da Prefeitura de Cariacica, as aulas do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Eliza Leal Bezerra, em Prolar, foram suspensas no turno vespertino desta quinta-feira (27). Com isso, 170 alunos ficaram sem aula nesta tarde.