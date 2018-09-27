Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Criminalidade

Bandidos decretam toque de recolher em Cariacica

Comércios e escolas da região fecharam as portas, após os criminosos ordenarem e passarem ameaçando a população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 17:22

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 17:22

Terreno no bairro Prolar, em Cariacica Crédito: Fabio Vicentini | Arquivo | GZ
Bandidos decretaram toque de recolher nos bairros Prolar e Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, no final da manhã desta quinta-feira (27). Comércios e escolas da região fecharam as portas, após os criminosos ordenarem e passarem ameaçando a população.
A Polícia Militar informou, por meio de nota, que tão logo tomou conhecimento da ameaça criminosa, reforçou o policiamento na região, promovendo diversas abordagens a suspeitos.
> Universitário é assassinado em Colatina
A assessoria de comunicação da corporação ainda ressaltou que garantirá o direito fundamental de ir e vir aos moradores do bairro Prolar com reforço das equipes de policiamento e destacou a importância das denúncias quanto às características e paradeiro desses criminosos.
O toque de recolher teria sido decretado por conta de um assassinato ocorrido na região, no início da noite da última quarta-feira. O corpo de um jovem, que estava sem identificação, foi encontrado em um manguezal da localidade de Vila Cajueiro.
De acordo com informações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos e levou seis tiros, sendo a maioria deles na região da nuca e cabeça.
> Família de universitário morto em Cocal contesta versão de bandido
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Seme) da Prefeitura de Cariacica, as aulas do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Eliza Leal Bezerra, em Prolar, foram suspensas no turno vespertino desta quinta-feira (27). Com isso, 170 alunos ficaram sem aula nesta tarde.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
MPES já havia notificado Prefeitura sobre rua que desabou em Jerônimo Monteiro
Imagem de destaque
Nasa lança missão com astronautas à Lua, 53 anos após último voo Apollo
Imagem de destaque
Governo Lula decide enviar ao Congresso projeto de lei próprio sobre fim da escala 6x1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados