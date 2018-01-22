Bandidos cometem crimes de acordo com o tipo de praia

Na Praia da Costa a atenção é com roubo de carro Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

A combinação de sol e mar azul, além de atrair banhistas e turistas às praias de todo o Estado, também trouxe um reflexo imediato: a incidência de roubos e furtos nos balneários.

A reportagem foi a praias da Grande Vitória e de Norte a Sul do Estado para ouvir de moradores, turistas, comerciantes e das polícias, quais são as ocorrências mais frequentes nesta época do ano. Assaltos à beira-mar, em pontos de ônibus e furto de veículos ou de casas de veraneio estão entre as armadilhas apontadas.

Em Vitória, banhistas devem ficar atentos a ataques de criminosos nas orlas das praias, que costumam praticar assaltos, principalmente roubos de celular. O alerta serve também para quem estiver em Vila Velha, com atenção redobrada a roubo de carros. Especialmente na Praia da Costa e na de Itapoã, as mais movimentadas do município.

FREQUÊNCIA

No município da Serra, quem trabalha em comércios também já aprendeu a conviver com os constantes assaltos. “Todo verão é assim, a cidade enche, o comércio fica cheio e os ladrões aproveitam”, desabafa o dono de uma padaria, de 45 anos, em Jacaraípe.

No Norte, em Pontal do Ipiranga, balneário mais movimentado de Linhares, a principal ocorrência é a de crimes contra o patrimônio. No período de 27 dias, do início do verão até meados de janeiro, foram 11 furtos a residências.

Na Praia do Morro, assim como em outras praias de Guarapari, atuação da polícia conseguiu reduzir o número de crimes, uma queda de 42% nas ocorrências Crédito: Marcelo Prest/Arquivo

Já no Sul do Estado, em Marataízes, Presidente Kennedy e Itapemirim a maioria dos crimes está relacionando com roubos de celular.

QUEDA

Balneário mais badalado do Estado e que costuma atrair milhares de turistas de todo o país, Guarapari conseguiu reduzir os índices de crimes neste ano. De acordo com o Comando de Policiamento Ostensivo Metropolitano (CPOM) da Polícia Militar, a queda no registro de ocorrências foi de 42%, sobretudo no índice de crimes contra o patrimônio.

“Prendemos muitas quadrilhas especializadas em roubar celulares e assaltar casas de veraneio, por exemplo. Foram diversas ações em conjunto com a Polícia Militar. Além disso, prendemos assaltantes que costumavam agir na cidade isso influenciou muito neste resultado”, avalia o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio do município, delegado Marcos Nery.

Segundo o delegado, as principais ocorrências registradas pela polícia neste período eram assaltos em via pública, comércios e casas.

DICAS DE SEGURANÇA

1 - Não deixe objetos sozinhos na praia ao ir dar um mergulho

2 - Verifique se os vidros e travas do carro estão fechados, evite os locais ermos e não permaneça por muito tempo no interior do veículo

3 - Mantenha seus objetos à frente de seu corpo

4 - Acione a polícia ao ver situação ou pessoa suspeita

5 - Evite transportar ou ostentar objetos de valor, principalmente celular, levando somente o indispensável

6 - Tenha dinheiro separado para pequenas despesas

7 - Cuidado com esbarrões, cotoveladas e empurrões

8 - Utilize os meios de transporte coletivo, caronas compartilhadas, Uber ou táxi

9 - Não sendo possível, procure estacionar seu veículo nos locais indicados pela prefeitura ou em estacionamentos privados

10 - Se for abordado, evite reagir

Fonte: Polícia Militar

ALERTA

Perigos nos balneários

Litoral Sul

Atenção em Piúma, Presidente Kennedy, Itapemirim, Marataízes e Anchieta

Ocorrências

Furto e assaltos a banhistas e turistas nas praias e arrombamentos de residências

Região metropolitana

Atenção em Praias de Serra (Manguinhos e Jacaraípe) , Vitória (Praia de Camburi) e Vila Velha (Praia da Costa, Itapoã e Itaparica) e Guarapari

Ocorrências

Banhistas e turistas devem tomar cuidado com furtos nas areias da praia e os assaltos na orla. Celulares são os preferidos dos bandidos. Os roubos e furtos de carros também aumentam nesta época nas regiões de praia por conta do volume de veículos nas ruas

Litoral Norte

Atenção em Aracruz, Pontal do Ipiranga (Linhares), São Mateus (Guriri) e Conceição da Barra

Ocorrências

Furto e roubo a banhistas e turistas, furtos nas praias e arrombamentos em residências

POLICIAIS REFORÇAM ATUAÇÃO NAS PRAIAS PARA GARANTIR SEGURANÇA

Praias com mais policiais e menos risco para quem quer curtir o verão com tranquilidade. É o que promete a Polícia Militar, que desde dezembro atua nos balneários do Estado com a Operação Verão. Segundo a Corporação, são 1.800 policiais atuando nas ruas todos os dias. Durante o carnaval este número deve saltar para 2.300.

E esse contingente reforçado já tem surtido efeito, garante o comandante do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), coronel Alexandre Ramalho.

De acordo com a PM, em Guarapari, local mais frequentado por banhistas no Estado, houve uma redução de 42% no índice de crimes contra o patrimônio desde o início do verão, em relação ao mesmo período do ano passado. Já Vitória, o furto e roubo à pessoas teve uma redução de 71%, enquanto em Vila Velha a redução é de 17%. “No município de Serra, as ocorrências mais comuns na orla apresentam uma queda de 33%”, garantiu Ramalho.

Fiscalização de trânsito com blitzen e bloqueios em pontos estratégicos, patrulhamento nas areias das praias e abordagem a coletivos tem sido algumas das estratégias adotadas pela polícia para garantir a segurança de banhistas e turistas nos balneários.

A polícia também está orientando os turistas em relação aos cuidados necessários para reduzir as chances de serem vítimas de roubos. Como os assaltos em via pública e os pequenos furtos nas areias da praia estão entre os crimes mais incidentes nesta época do ano, a dica é evitar ostentar objetos de valor como joias e celulares.

“Há indivíduos que se aproveitam da distração das pessoas e da ausência de local adequado para guardar os pertences para praticar delitos”, alerta o comandante.

Já a Polícia Civil vai fazer plantões nas delegacias em alguns balneários, com reforço de efetivo. Além dos plantões das Delegacias Regionais, haverá novos postos de atendimentos e operações policiais especializadas.

BANDIDAGEM DE OLHO NAS CASAS DE VERANEIO

De Norte a Sul do Estado, de acordo com a Polícia Militar, a grande maioria dos crimes contra o patrimônio é de furtos em residência. O fato de muitas casas nos balneários serem usadas apenas em épocas festivas ou durante finais de semana, ficando boa parte do ano vazias, contribui para o ataque de criminosos.

Isso acontece principalmente nas localidades de Anchieta e Presidente Kennedy, na região Sul, e Aracruz, nas praias da Barra do Sahy e Santa Cruz, no Norte do Estado.

De acordo com o major Wallace Ribeiro Vieira, responsável pelo comando do 13º Batalhão da Polícia Militar em São Mateus, Guriri e Conceição da Barra, há ocorrências de pequenos furtos, principalmente nas areias das praias.

Em Piúma, segundo o delegado Geraldo Peçanha, furto e roubo de celulares e carteiras demandam a maior parte dos registros de boletins. “A maioria das ocorrências são de pessoas furtadas ou atacadas nas proximidades da praia”, relatou.

MONITORAMENTO NAS PRAIAS E NOS PARQUES

As prefeituras da Grande Vitória também montaram planos especiais para ajudar na segurança de banhistas e turistas que lotam os balneários na estação mais quente do ano. Na Serra, o secretário de Defesa Social, coronel Jailson Miranda informou que blitzen no trânsito, como a Cavalo de Aço - com foco em motociclistas - são realizadas desde o início do verão. “Reforçamos o número de abordagens a veículos e operações em conjunto com outras secretarias municipais”, informa.

Vitória também aproveitou o período das férias escolares para remanejar o efetivo da Guarda Municipal para as praias do município. “Vamos para os locais com maior aglomeração de pessoas, como praças, parques e praias”, informou o secretário da Guarda Municipal de Vitória, Edvandro Sipolatti.

Em Vila Velha, todas as praias do município estão sendo monitoradas. Uma base móvel foi instalada em um micro-ônibus, na Praia da Costa. O veículo tem quatro câmeras de videomonitoramento e também passou a receber o sinal das outras 17 instaladas ao longo da orla da cidade.