Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tensão

Bandidos com uniforme da Polícia Civil assaltam farmácia em Vitória

O assalto aconteceu por volta das 22 horas e cerca de 10 pessoas estavam no local.

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 15:06
Bandido com uniforme de policial assalta farmácia em Vitória Crédito: Reprodução
Dois criminosos usando camisas da Polícia Civil assaltaram uma farmácia em Jardim Camburi, Vitória, na noite de sábado. O assalto aconteceu por volta das 22 horas e cerca de 10 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam no local.
Os assaltantes estavam armados quando entraram pela porta da frente da farmácia, localizada na Avenida Carlos Martins, uma das principais do bairro, e anunciaram o assalto. Funcionários e clientes foram feitos reféns e levados para a sala da gerência.
VEJA VÍDEO
O gerente regional de rede de farmácias contou à reportagem que os criminosos levaram o dinheiro que estava no cofre e saíram pela porta da frente. O valor levado pelos bandidos não foi informado.
Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Na sala onde todos foram trancados, um dos ladrões gesticulava muito e apontava uma arma para os reféns. Entre eles, uma mulher com um bebê de colo.
A rede de farmácias foi procurada, mas até o momento não comentou o caso.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados