Bandidos com uniforme da Polícia Civil assaltam farmácia em Vitória

Bandido com uniforme de policial assalta farmácia em Vitória Crédito: Reprodução

Dois criminosos usando camisas da Polícia Civil assaltaram uma farmácia em Jardim Camburi, Vitória, na noite de sábado. O assalto aconteceu por volta das 22 horas e cerca de 10 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam no local.

Os assaltantes estavam armados quando entraram pela porta da frente da farmácia, localizada na Avenida Carlos Martins, uma das principais do bairro, e anunciaram o assalto. Funcionários e clientes foram feitos reféns e levados para a sala da gerência.

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O gerente regional de rede de farmácias contou à reportagem que os criminosos levaram o dinheiro que estava no cofre e saíram pela porta da frente. O valor levado pelos bandidos não foi informado.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa. Na sala onde todos foram trancados, um dos ladrões gesticulava muito e apontava uma arma para os reféns. Entre eles, uma mulher com um bebê de colo.

A rede de farmácias foi procurada, mas até o momento não comentou o caso.