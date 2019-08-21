Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covardia

Bandidos atiram em cachorra após roubo a residência no Norte do Estado

Dois homens armados renderam uma mulher de 52 anos que estava sozinha em casa, em Conceição da Barra,ao saírem, eles atiraram na cadela da família

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 08:19
O assalto está sob investigação da delegacia de Conceição da Barra. Nenhum suspeito foi localizado até o momento Crédito: Divulgação
Após uma tentativa frustrada de assalto em uma casa na zona rural de Conceição da Barra, na Região Norte do Estado, dois homens armados e encapuzados atiraram em uma cachorra de estimação antes de fugir. A covardia aconteceu no final da manhã desta terça-feira (20), no assentamento Valdício Barbosa.
Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 52 anos estava sozinha em casa quando os criminosos chegaram, a renderam e anunciaram o assalto. Os dois estavam com os rostos tampados e vestiam calças e camisas compridas. Um dos suspeitos tinha uma arma de cano longo, similar a uma espingarda. 
Os acusados pediam dinheiro em espécie, dizendo que o casal guardava quantias em casa - o marido da mulher havia saído um pouco antes da chegada dos assaltantes. Todo o local foi revirado à procura de bens, mas nada foi encontrado. Sem o dinheiro, os dois acabaram levando uma bolsa e duas lanternas. Mas, antes de fugir, porém, atiraram na cadela da família, machucando uma das patas do animal.
A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Nenhum suspeito foi detido.
CASO PARECIDO EM VILA VELHA
No último domingo (18), Lúcia Costa Dutra, de 55 anos, foi encontrada morta a tiros em sua casa, no bairro Alvorada, em Vila Velha. Dois cachorros da vítima também foram baleados. Um animal morreu e outro conseguiu sobreviver.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados