Bandidos atiram em cachorra após roubo a residência no Norte do Estado

O assalto está sob investigação da delegacia de Conceição da Barra. Nenhum suspeito foi localizado até o momento Crédito: Divulgação

Após uma tentativa frustrada de assalto em uma casa na zona rural de Conceição da Barra , na Região Norte do Estado, dois homens armados e encapuzados atiraram em uma cachorra de estimação antes de fugir. A covardia aconteceu no final da manhã desta terça-feira (20), no assentamento Valdício Barbosa.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 52 anos estava sozinha em casa quando os criminosos chegaram, a renderam e anunciaram o assalto. Os dois estavam com os rostos tampados e vestiam calças e camisas compridas. Um dos suspeitos tinha uma arma de cano longo, similar a uma espingarda.

Os acusados pediam dinheiro em espécie, dizendo que o casal guardava quantias em casa - o marido da mulher havia saído um pouco antes da chegada dos assaltantes. Todo o local foi revirado à procura de bens, mas nada foi encontrado. Sem o dinheiro, os dois acabaram levando uma bolsa e duas lanternas. Mas, antes de fugir, porém, atiraram na cadela da família, machucando uma das patas do animal.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Nenhum suspeito foi detido.