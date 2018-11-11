Bandidos ateiam fogo em ônibus no Rio de Janeiro e deixam 15 vítimas

Bandidos ateiam fogo em ônibus com passageiros dentro na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução/Facebook

Em menos de 24 horas, três ônibus foram incendiados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em um dos veículos, havia passageiros. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Não há relatos de mortos.

Criminosos atearam fogo em um ônibus com passageiros neste sábado (10) à noite, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu em represália à ação da Polícia Militar no local.

Vítimas

De acordo com a PRF, as 15 pessoas feridas foram encaminhadas para a UPA de Comendador Soares e também para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.

Dois ônibus foram incendiados por criminosos na manhã deste domingo (11). Não há relatos de vítimas.