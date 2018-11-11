Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Bandidos ateiam fogo em ônibus no Rio de Janeiro e deixam 15 vítimas

De acordo com a PRF, os feridos foram encaminhados para a UPA de Comendador Soares e também para o Hospital Geral de Nova Iguaçu

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 18:29
Bandidos ateiam fogo em ônibus com passageiros dentro na Baixada Fluminense Crédito: Reprodução/Facebook
Em menos de 24 horas, três ônibus foram incendiados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em um dos veículos, havia passageiros. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. Não há relatos de mortos.
Criminosos atearam fogo em um ônibus com passageiros neste sábado (10) à noite, na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime ocorreu em represália à ação da Polícia Militar no local.
Vítimas
De acordo com a PRF, as 15 pessoas feridas foram encaminhadas para a UPA de Comendador Soares e também para o Hospital Geral de Nova Iguaçu.
Dois ônibus foram incendiados por criminosos na manhã deste domingo (11). Não há relatos de vítimas.
A Polícia Militar informou que o crime ocorreu na região da comunidade Buraco do Boi, também em Nova Iguaçu. Os agentes que atenderam a ocorrência, acionaram o Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem de destaque
'O dilema de Malaca': por que outra passagem crítica para a navegação gera preocupação no comércio global

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados