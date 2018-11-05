Bandidos arrombam restaurante e mercadinho para invadir Correios no ES

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Para ter acesso a uma das agência dos Correios de Itapemirim, bandidos arrombaram um restaurante e um mercado de hortifruti na madrugada deste domingo (4) em Itaipava, Litoral Sul do Estado. Apesar do trabalho dos bandidos, nada da agência foi levado.



Segundo a Polícia Militar, o crime somente foi descoberto pela manhã de domingo. Os comércios ficam próximos a um terreno baldio. Duas paredes foram quebradas para ter acesso à unidade. Os bandidos levaram R$20 e R$150 dos caixas das lojas furtadas.

Em nota, os Correios informaram que Polícia Federal realizou perícia e a área de segurança patrimonial da agência constatou que nada foi levado da unidade. Para a realização de reparos, a agência está fechada e a previsão de reabertura é quarta-feira (7).