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Crime

Bandidos armados usam disfarce e assaltam Correios em Cariacica

A quadrilha estaria usando roupas de uma empresa máquinas agrícolas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 01:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 01:00

Uma agência dos Correios em Campo Grande, Cariacica, foi assaltada por bandidos uniformizados, por volta das 15h desta segunda-feira. A quadrilha estaria usando roupas de uma empresa máquinas agrícolas.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Espírito Santo (Sintect-ES), Fischer Moreira, afirmou que o disfarce foi usado para não chamar a atenção.
"Como essa agência havia sido assaltada há pouco tempo, os funcionários estavam atentos, então eles usaram esse disfarce para não chamar a atenção antes", acredita Moreira.
Os criminosos estavam armados e teriam levado uma quantia em dinheiro do local. Eles fugiram e não foram localizados pela polícia.
Por meio de nota a Coordenadoria de Comunicação dos Correios informou que a Agência de Atendimento às margens da BR 262, em Cariacica, denominada AC São João, realmente sofreu assalto.
A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Devido à política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações, detalhes sobre a ação não são fornecidos.
A unidade ficará fechada nesta terça-feira (16) para a realização de perícia, e será reaberta assim que a  Polícia Federal e a área de segurança dos Correios liberarem. Os moradores da região que necessitarem dos serviços dos Correios podem ir até a agência mais próxima.

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