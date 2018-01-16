Bandidos armados usam disfarce e assaltam Correios em Cariacica

Uma agência dos Correios em Campo Grande, Cariacica, foi assaltada por bandidos uniformizados, por volta das 15h desta segunda-feira. A quadrilha estaria usando roupas de uma empresa máquinas agrícolas.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Espírito Santo (Sintect-ES), Fischer Moreira, afirmou que o disfarce foi usado para não chamar a atenção.

"Como essa agência havia sido assaltada há pouco tempo, os funcionários estavam atentos, então eles usaram esse disfarce para não chamar a atenção antes", acredita Moreira.

Os criminosos estavam armados e teriam levado uma quantia em dinheiro do local. Eles fugiram e não foram localizados pela polícia.

Por meio de nota a Coordenadoria de Comunicação dos Correios informou que a Agência de Atendimento às margens da BR 262, em Cariacica, denominada AC São João, realmente sofreu assalto.

A Polícia Federal foi acionada e já investiga o caso. Devido à política de segurança da empresa e para não atrapalhar o andamento das investigações, detalhes sobre a ação não são fornecidos.