Violência no interior

Bandidos armados rendem e roubam funcionários de sítio em Jaguaré

Crime aconteceu em Córrego Caximbau, zona rural do município, na manhã desta segunda-feira (29)

Publicado em 30 de julho de 2019 às 15:23 - Atualizado há 6 anos

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Criminosos armados e encapuzados têm aterrorizado moradores da zona rural de Jaguaré, na região Norte do Estado. O crime, cada vez mais frequente no município, aconteceu desta vez em um sítio de Córrego Caximbau, na manhã desta segunda-feira (29). No local, o dono da propriedade e seus funcionários foram rendidos pelos bandidos, que roubaram objetos pessoais e conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocou até o sítio após uma denúncia de que testemunhas ouviram gritos de socorro vindos do local. Quando chegou, a equipe conseguiu entrar na casa e encontrou as cinco vítimas sentadas no chão da sala, ainda muito assustadas.

O proprietário do sítio, de 47 anos, contou aos militares que trabalhava na lavoura de café quando foi rendido por dois suspeitos armados e encapuzados. Ele foi levado para a residência do caseiro, que já havia sido rendido junto com a esposa.

Ainda de acordo com a PM, a todo momento os acusados faziam ameaças e pegaram pertences das vítimas, como celulares, alianças, cordões, televisão, notebook e até uma espingarda de pressão registrada.

Enquanto acontecia o crime, dois jovens entraram na casa e também foram rendidos e roubados. Os suspeitos guardaram todos os objetos roubados em um carro do dono da propriedade, que usariam para fugir. No entanto, quando perceberam a chegada dos policiais, os assaltantes fugiram, deixando para trás algumas munições de revólver calibre 38 e parte dos produtos roubados.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia de Polícia de Jaguaré e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer contribuição sobre o caso deve ser registrada no Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.

INSEGURANÇA

Procurada pela reportagem para falar sobre a onda de violência que tem acontecido na zona rural de Jaguaré, a Polícia Militar enviou uma nota dizendo que "conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Jaguaré. Além das equipes de ronda interativa, que atuam ostensivamente com cercos e abordagens, o local conta com equipes da Patrulha Rural, que atuam em horários estratégicos, reforçando o patrulhamento preventivo na área rural e realizando visitas tranquilizadoras à residências e fazendas da região". Segundo a nota, "somente no mês de julho foram realizadas 569 ações preventivas em toda área da 5ª Companhia, que atende Jaguaré, sendo dessas 14 em Córrego Caximbau, três mandados foram cumpridos, três armas de fogo foram apreendidas e 11 indivíduos foram detidos por diversos tipos de crime".



Ainda segundo a Polícia Militar, "o reforço no policiamento é feito com base no mapa do crime e, por isso, sempre que houver suspeita ou ocorrência de crime em andamento, a polícia deve ser acionada imediatamente via Ciodes (190), pois é com base nesses dados que o comando das unidades tem melhor conhecimento das áreas mais sensíveis e tem a possibilidade de planejar ações mais adequadas conforme a necessidade de cada local. Ainda, denúncias sobre indivíduos que estejam envolvidos nestes e em outros crimes são bem vindas através do Disque-Denúncia (181). O Sigilo e o anonimato são garantidos".



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta