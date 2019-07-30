Bandidos armados rendem e roubam funcionários de sítio em Jaguaré

Delegacia de Jaguaré Crédito: Divulgação

Criminosos armados e encapuzados têm aterrorizado moradores da zona rural de Jaguaré , na região Norte do Estado. O crime, cada vez mais frequente no município, aconteceu desta vez em um sítio de Córrego Caximbau, na manhã desta segunda-feira (29). No local, o dono da propriedade e seus funcionários foram rendidos pelos bandidos, que roubaram objetos pessoais e conseguiram fugir.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocou até o sítio após uma denúncia de que testemunhas ouviram gritos de socorro vindos do local. Quando chegou, a equipe conseguiu entrar na casa e encontrou as cinco vítimas sentadas no chão da sala, ainda muito assustadas.

O proprietário do sítio, de 47 anos, contou aos militares que trabalhava na lavoura de café quando foi rendido por dois suspeitos armados e encapuzados. Ele foi levado para a residência do caseiro, que já havia sido rendido junto com a esposa.

Ainda de acordo com a PM, a todo momento os acusados faziam ameaças e pegaram pertences das vítimas, como celulares, alianças, cordões, televisão, notebook e até uma espingarda de pressão registrada.

Enquanto acontecia o crime, dois jovens entraram na casa e também foram rendidos e roubados. Os suspeitos guardaram todos os objetos roubados em um carro do dono da propriedade, que usariam para fugir. No entanto, quando perceberam a chegada dos policiais, os assaltantes fugiram, deixando para trás algumas munições de revólver calibre 38 e parte dos produtos roubados.

Polícia Civil informou que o caso está sob investigação na Delegacia de Polícia de Jaguaré e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer contribuição sobre o caso deve ser registrada no Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Por meio de nota, ainformou que o caso está sob investigação na Delegacia de Polícia de Jaguaré e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Qualquer contribuição sobre o caso deve ser registrada no Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou pelo site

INSEGURANÇA

Procurada pela reportagem para falar sobre a onda de violência que tem acontecido na zona rural de Jaguaré, a Polícia Militar enviou uma nota dizendo que "conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo diariamente em todo o município de Jaguaré. Além das equipes de ronda interativa, que atuam ostensivamente com cercos e abordagens, o local conta com equipes da Patrulha Rural, que atuam em horários estratégicos, reforçando o patrulhamento preventivo na área rural e realizando visitas tranquilizadoras à residências e fazendas da região". Segundo a nota, "somente no mês de julho foram realizadas 569 ações preventivas em toda área da 5ª Companhia, que atende Jaguaré, sendo dessas 14 em Córrego Caximbau, três mandados foram cumpridos, três armas de fogo foram apreendidas e 11 indivíduos foram detidos por diversos tipos de crime".

