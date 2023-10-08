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Cruzamento

Bandidos armados invadem morro e matam duas pessoas em Vitória

Segundo testemunhas, noite foi de terror e tiros foram ouvidos por cerca de meia hora; um homem e uma mulher foram assassinados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2023 às 10:09

Publicado em 08 de Outubro de 2023 às 10:09

Escadaria no Morro do Cruzamento, onde a perseguição teria começado
Escadaria no Morro do Cruzamento, onde a perseguição teria começado Crédito: Caíque Verli
Três homens fortemente armados invadiram o Morro do Cruzamento, em Vitória, na noite de sábado (7), e mataram duas pessoas: um jovem de 19 anos e uma mulher que não teve a idade revelada. Segundo relatos de testemunhas, foi possível ouvir disparos por cerca de meia hora. As informações foram apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
A perseguição teria começado na escadaria do morro. As vítimas ainda tentaram fugir, mas caíram na Rua Lisandro Nicoletti. Durante a fuga, os bandidos saíram atirando para o alto. Um dos projéteis atingiu um telhado, e parte da estrutura caiu sobre um carro.
A Polícia Civil informou que caso está sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e, até a publicação da matéria, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas — que não tiveram os nomes divulgados — foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. De acordo com apuração da reportagem, a polícia também apura se o crime tem ligação com a guerra do tráfico.

Ajude a polícia

A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado. O sigilo é garantido. Quem preferir denunciar pela internet, é só acessar o canal policial clicando aqui

A reportagem demandou a Polícia Militar para saber se houve acionamento da corporação, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.

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