Bandidos armados invadem morro e matam duas pessoas em Vitória

Três homens fortemente armados invadiram o Morro do Cruzamento
, em Vitória, na noite de sábado (7), e mataram duas pessoas: um jovem de 19 anos e uma mulher que não teve a idade revelada. Segundo relatos de testemunhas, foi possível ouvir disparos por cerca de meia hora. As informações foram apuradas pelo repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
.
A perseguição teria começado na escadaria do morro. As vítimas ainda tentaram fugir, mas caíram na Rua Lisandro Nicoletti. Durante a fuga, os bandidos saíram atirando para o alto. Um dos projéteis atingiu um telhado, e parte da estrutura caiu sobre um carro.
A Polícia Civil informou que caso está sob investigação do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP)
e, até a publicação da matéria, nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas — que não tiveram os nomes divulgados — foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. De acordo com apuração da reportagem, a polícia também apura se o crime tem ligação com a guerra do tráfico
.
A reportagem demandou a Polícia Militar para saber se houve acionamento da corporação, mas não houve retorno até a publicação da reportagem.