Bandidos armados fazem até criança refém em assalto a padaria em Itacibá

As vítimas se preparavam para fechar a padaria, quando foram surpreendidas com a chegada dos bandidos, por volta das 19h40. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação dos bandidos Crédito: Gazeta Online

Dois criminosos armados invadiram uma padaria e fizeram reféns a dona do estabelecimento, a filha dela de 12 anos, e uma funcionária. O fato aconteceu na noite da última terça-feira, em Itacibá, Cariacica. Moradores e comerciantes reclamam da insegurança na região.

As vítimas se preparavam para fechar a padaria, quando foram surpreendidas com a chegada dos bandidos, por volta das 19h40. A atendente da padaria, 28 anos, contou que estava no balcão do comércio, quando os assaltantes passaram em frente ao local em uma moto e pararam alguns metros depois.

Ela logo desconfiou que pudesse ser um assalto e tentou avisar a dona da padaria, que estava nos fundos, na área de produção de pães, junto com a filha, porém não teve tempo.

Minha patroa escutou o barulho da moto, achou que fosse o marido dela e pediu a filha para ir olhar. Quando a menina chegou na frente, viu que não era o pai. Nessa hora, eles já tinham entrado na padaria, um deles com a arma em punho, relata a atendente.

De acordo com a vítima, o bandido armado apontou o revólver para a adolescente, que estava atrás do balcão, mandando a menina entregar o dinheiro do caixa. Ao ouvir o barulho da movimentação, a dona do comércio foi ver o que acontecia e também foi rendida pelos ladrões.

Os criminosos levaram as vítimas para a área de produção e exigiram dinheiro. Eles ficaram nos ameaçando, dizendo que queriam dinheiro. Dissemos que o caixa já tinha sido fechado e que o valor já havia sido recolhido pelo marido da minha patroa, mas eles não acreditavam, conta a atendente.

Enquanto um dos bandidos rendia as vítimas, o outro assaltante recolheu as joias da comerciante - anel, cordão e pulseira - além dos celulares dela e da filha, além de dinheiro (o valor não foi revelado pelas vítimas). Após o roubo, eles fugiram de moto. Nenhum suspeito de cometer o assalto ainda foi preso.

Aqui está muito perigoso. Todo dia a gente ouve uma história de alguém que foi assaltado. Precisamos de mais policiamento, pede a vítima.

Pontual

Por nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o fato ocorrido na última terça-feira, foi pontual e afirmou que o comando da 1ª Companhia do 7º Batalhão tem contato direto com o representante dos comerciantes do bairro.