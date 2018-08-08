Bandidos armados assaltam posto de gasolina em Vitória

Videomonitoramento flagra o momento em que os bandidos rendem funcionários e roubam o local Crédito: Reprodução

Dois bandidos assaltaram um posto de gasolina que fica na Avenida Vitória, em Vitória, por volta de 19h20 desta terça-feira (7). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que os dois criminosos abordam os frentistas e levam dinheiro do local. A gerente conta que os suspeitos, armados, tentaram roubar outro posto antes.

Ainda segundo a gerente, um dos homens apontou uma arma para um dos frentistas. As imagens mostram que, na hora do assalto, havia um cliente no posto, os assaltantes ordenaram que ele ficasse em um canto do local, olhando para a parede.

"Foram dois rapazes, um deles mostrou a arma, rendeu o frentista que atendia um motoboy. Não tinha dinheiro na gaveta, mas o funcionário tinha dinheiro na mão, que foi levado, e o ladrão também levou tudo o que tinha na gaveta, que eram papéis e recibos", explicou a gerente.

A gerente conversou com funcionários de outro posto de gasolina, que também fica na Avenida Vitória e, de acordo com eles, os homens tentaram assaltar o local, mas não conseguiram porque o estabelecimento possui vigias.

O prejuízo não foi divulgado pela equipe do posto, mas a gerente afirma que a ação de criminosos afeta o comércio. Os suspeitos estavam a pé e fugiram. Os funcionários acionaram a Polícia Militar e registraram um boletim de ocorrência, mas até o momento os assaltantes não foram encontrados.