Dupla rendeu funcionários e roubou farmárcia Crédito: Reprodução

Uma farmácia, que fica na Avenida Champagnat, no Centro de Vila Velha , foi assaltada na noite desta quinta feira (15). Os criminosos estavam armados e levaram, além de todo o dinheiro do caixa, o celular de um dos funcionários que estava no balcão.

De acordo com uma das vítimas, um balconista de 37 anos, era por volta das 18h20 quando ele foi ao banheiro do estabelecimento para buscar um pano de chão e deixou a caixa da farmácia sozinha. Ela precisou atender a ligação de um cliente e chamou o colega balconista para ajudá-la. Quando o colega chegou no caixa, eles foram abordados por dois criminosos que entraram no estabelecimento. Um dos bandidos estava armado, apontou a arma para as vítimas e anunciou o assalto , exigindo que eles não reagissem e ficassem quietos.

A ação durou cerca de dois minutos. Enquanto um criminoso apontava a arma para as vítimas, o outro exigia que eles entregassem todo os dinheiro. A caixa da farmácia entregou cerca de R$ 200. Desconfiados, os bandidos chegaram a conferir o caixa da farmácia para ter certeza de que ela havia dado todo o dinheiro que havia no local. Depois, um deles ainda pegou o celular do funcionário que estava em cima do balcão da loja.

Your browser does not support the audio element. Bandidos aproveitam feriado para assaltar farmácia em Vila Velha

Antes de sair, os bandidos ainda deram uma circulada na loja, olharam alguns produtos, mas não levaram mais nada. Eles fugiram do local a pé, em direção à Rua Henrique laranja. Os funcionários acreditam que os bandidos contaram com a ajuda de uma terceira pessoa, pois perceberam que, antes do assalto, um homem de bicicleta, que estava do outro lado da rua, ficou por alguns minutos observando a movimentação da farmácia e falando ao celular, como se tivesse passando informações.

"Hoje estou trabalhando com o psicológico abalado. Durante o assalto tentei manter a calma, mas por dentro estava muito nervoso, com medo de que eles fizessem alguma coisa contra a gente. A caixa da farmácia também está abalada, pois ela já sofreu de síndrome do pânico e agora está com medo de voltar a trabalhar. As câmeras não inibiram a ação dos bandidos, a minha vontade é mudar de profissão. Acho que eles aproveitaram que era feriado, a vulnerabilidade, para agir", contou o balconista.

O balconista afirmou que trabalha na farmácia há cerca de dois anos e meio, e nunca tinha sido assaltado, mas que assaltos na região são frequentes. Nesta quinta (15), no também em Vila Velha, outra farmácia foi alvo de bandidos. Olhando os vídeos do assalto dessa outra farmácia, os funcionários acreditam que os mesmos bandidos tenham cometido os dois assaltos.

A polícia foi acionada, mas os bandidos fugiram e ainda não foram localizados. Nesta sexta-feira (16), a farmácia abriu as portas como de costume.

OUTRO ROUBO, MESMO BONÉ

A farmácia assaltada na Avenida Champagnat, no Centro de Vila Velha, não foi a única a ser invadida por criminosos durante o feriado desta quinta-feira (15). Outra farmácia, na avenida Amazonas, no bairro Jockey de Itaparica, também em Vila Velha, foi roubada por um criminoso armado. Para as vítimas, o bandido que agiu nas duas ações pode ser o mesmo.

O primeiro caso, em Jockey de Itaparica, aconteceu durante a tarde, cerca de duas horas antes do assalto no Centro. O dono da farmácia contou à TV Gazeta que, durante os finais de semana e feriados, em horários de pouco movimento, costuma trabalhar com as portas fechadas. A atitude é justamente por medo de sofrer assaltos.

Mas ele não desconfiou do rapaz que o chamou na porta do estabelecimento, passando-se por cliente. Aparentando ter cerca de 20 anos, ele estava bem vestido, com calça comprida, tênis, camisa polo listrada e boné. O comerciante abriu a porta e já foi rendido pelo ladrão, que apontou uma arma para ele e exigiu o dinheiro do caixa.

A ação, que iniciou às 15h56, foi rápida, durando cerca de um minuto. As imagens de videomonitoramento mostram o comerciante com medo, levante as mãos, sem demonstrar reação. Enquanto isso, o próprio ladrão pega o dinheiro no caixa. Ao todo, ele roubou R$ 70. Depois, saiu andando tranquilamente pela rua.

A vítima acionou a Polícia Militar, que fez rondas na região, mas o criminoso não foi localizado. Essa é a segunda vez que o estabelecimento é assaltado, a primeira aconteceu em abril deste ano.

Para as vítimas, o bandido que assaltou a farmácia no bairro Jockey de Itaparica às 15h56 pode ser o mesmo que praticou o roubo no Centro de Vila Velha cerca de duas horas depois.

O boné é o mesmo: branco, com preto e um símbolo na frente, semelhante a um touro. Ele também estava com calça e tênis semelhante e usando relógio no mesmo braço. Até o jeito de andar é igual. Parece que ele só mudou a camisa, que tem cor diferente, mas é do mesmo estilo. A sensação que temos é que ele aproveitou o feriado pra fazer um arrastão em comércios de Vila Velha, disse uma das vítimas, que por medo, preferiu não se identificar.