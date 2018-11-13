Bandidos abusam de vendedora durante arrastão em Cariacica

Vendedora vítima dos bandidos em Cariacica Crédito: Glacieri Carraretto

Criminosos encapuzados abusaram sexualmente de uma vendedora e usaram violência contra outras vítimas durante um arrastão, no início da tarde desta segunda-feira (12), em Cariacica . Um dos assaltantes chegou a morder um morador que o tentou impedir de fugir.

Segundo a Polícia Militar, a gangue formada por dois jovens, de 22 e 19 anos, e um adolescente de 17 anos, estava em um veículo Cobalt de cor cinza. O carro era roubado e circulava com uma placa adulterada.

Por volta de 12h20, os suspeitos passaram por dois jovens metalúrgicos, de 22 e 17 anos, que seguiam a pé para almoçar durante o intervalo do trabalho, no bairro Santana. Eles passaram pela gente e pararam mais à frente. Quando nos aproximamos, dois deles desceram do carro armados e exigiram os celulares, contou um dos metalúrgicos, de 22 anos.

O outro rapaz, porém, não quis entregar o aparelho e foi alvo de uma coronhada no peito. Eu já sofri um assalto, por isso não entreguei. Mas depois vi que a arma era de verdade e tive que entregar, contou jovem mostrando a marca no peito deixada pelo cano da arma.

ABUSO SEXUAL

Os bandidos seguiram para um roubo, dessa vez no bairro vizinho, Nova Valverde. O alvo foi uma vendedora, de 27 anos, que estava a caminho do trabalho. O carro passou por ela e, novamente, os dois caronas - o adolescente de 17 anos e o suspeito de 22 anos - desceram e apontaram as armas para a vítima.

Ela entregou a bolsa e, ainda procurando o celular da vítima, um dos criminosos molestou a vendedora. Colocaram as duas armas na minha cabeça. Depois, tive que passar pela humilhação de um deles passar a mão no meu corpo pra me revistar, afirmou. O celular estava dentro da blusa da vendedora e não foi descoberto pelos criminosos.

Ao perceberem a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, os criminosos entraram no carro e seguiram no sentido Rodovia José Sete. A PM perseguiu os suspeitos, que mesmo com todas as ordens de parada não se renderam, avançando pela rodovia em alta velocidade e batendo em outros carros.

Carro usado pelos bandidos Crédito: Glacieri Carraretto

Ao chegar ao bairro Santana, o Cobalt da gangue bateu em um outro veículo e perdeu o controle. Assim que o carro parou, os três se espalharam, saindo em fuga pelo bairro.

Outras viaturas foram acionadas, um cerco foi montando com ajuda do helicóptero da PM. O suspeito de 19 anos, que conduzia o Cobalt, foi encontrado escondido em um matagal. Já o adolescente portava uma pistola nas mãos e, entre um muro e outro que pulou para escapar, se deparou com um PM à paisana, que deu voz de prisão ao menor. Ele tentou reagir, mas o militar fez três disparos e deteve o adolescente.

MORDIDA

O terceiro detido, de 22 anos, invadiu o quintal de uma casa e foi surpreendido pelo morador, um conselheiro tutelar de 43 anos. Eu chegava do hospital, com a minha esposa operada, quando ouvi a vizinha gritando. O ladrão veio na minha direção, correndo, e colocou a mão na cintura como se estivesse armado. Tive que dar uma voadora nele, joguei ele no chão e o imobilizei, contou o conselheiro.

Para escapar, o bandido mordeu o braço esquerdo do conselheiro, que teve que largá-lo. O suspeito chegou a correr para a rua, depois de já ter pulado o muro de duas casas - um deles de dois metros de altura - mas quando ganhou a rua, se deparou com os PMs e acabou preso.

Crédito: Glacieri Carraretto

Os três suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. O carro também foi apreendido. No interior do veículo foram encontrados dois celulares, tocas ninjas e também a bolsa da vendedora.

CONFISSÃO

O suspeito de 19 anos, que dirigia o carro do bando de Nova Rosa da Penha, disse que foi a primeira vez que fez um assalto. Eu estou desempregado. Conseguimos comprar o carro um dia antes, por R$ 500, mas o vendedor disse que poderíamos andar normalmente. A ideia de roubar foi de todos os três, disse.

Já o adolescente, que estava armado no momento dos assaltos, disse que comprou a arma por R$ 4 mil na feira do Aribiri. Não me arrependo de nada não. Não atirei de volta no policial porque não quis, afirmou.

Os nomes dos suspeitos não estão sendo divulgados porque eles ainda prestam depoimento na delegacia e não foram autuados.