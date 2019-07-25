Linhares

Bandido usa peruca em assalto dentro de ônibus em Linhares

Só neste ano, mais de 37 ocorrências de assalto em coletivos foram registrados na cidade

Publicado em 25 de julho de 2019 às 21:24 - Atualizado há 6 anos

A ousadia dos criminosos tem assustado passageiros que utilizam o transporte coletivo no interior do Estado. Na noite desta quarta-feira (24), um homem usando peruca e camisa verde tentou assaltar um ônibus da Viação Joana Darc, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suspeito tentou fugir, mas foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.

De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 21h até o trevo do Bairro Canivete, onde segundo a denúncia, teria ocorrido a tentativa de roubo ao coletivo. O veículo foi encaminhado para a Delegacia onde a ocorrência foi registrada.





Após o fato, os militares realizaram buscas na região na tentativa de encontrar o suspeito. Minutos depois, os policiais avistaram o indivíduo escondido entre dois carros na Rua Henrique Gonçalves. O suspeito foi abordado e conduzido para a delegacia. Segundo a PM, o detido possui diversas passagens por furto e roubos na região.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi identificado como Ariel Pinheiro dos Santos, de 20 anos. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.

MAIS DE 37 OCORRÊNCIAS SÓ EM 2019

Esse não é o primeiro registro de assalto a ônibus do transporte coletivo na cidade de Linhares. Neste ano, mais de 37 ocorrências de roubo foram registradas. Segundo a empresa, diversas câmeras de videomonitoramento foram instaladas em todos os ônibus com o objetivo de inibir os assaltos.

Ao Gazeta Online, o coordenador operacional da Viação Joana Darc, Eduardo Gonçalves, disse que a empresa sempre orienta que os funcionários nunca reajam e que contribuem com o trabalho da Polícia Civil para reduzir o número de crimes nos coletivos. “A gente vem fazendo contato com a Polícia Civil, fornecendo sempre as informações necessárias, passando imagens que auxilie na identificação dos suspeitos para ver se ajuda a reduzir esses casos. A nossa orientação para os funcionários é sempre não reagir”, explica.





