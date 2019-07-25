Bandido usa peruca em assalto dentro de ônibus em Linhares

Publicado em 25 de julho de 2019 às 21:24
A ousadia dos criminosos tem assustado passageiros que utilizam o transporte coletivo no interior do Estado. Na noite desta quarta-feira (24), um homem usando peruca e camisa verde tentou assaltar um ônibus da Viação Joana Darc, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O suspeito tentou fugir, mas foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares.
De acordo com o registro feito pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 21h até o trevo do Bairro Canivete, onde segundo a denúncia, teria ocorrido a tentativa de roubo ao coletivo. O veículo foi encaminhado para a Delegacia onde a ocorrência foi registrada.
Após o fato, os militares realizaram buscas na região na tentativa de encontrar o suspeito. Minutos depois, os policiais avistaram o indivíduo escondido entre dois carros na Rua Henrique Gonçalves. O suspeito foi abordado e conduzido para a delegacia. Segundo a PM, o detido possui diversas passagens por furto e roubos na região.
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi identificado como Ariel Pinheiro dos Santos, de 20 anos. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.
MAIS DE 37 OCORRÊNCIAS SÓ EM 2019
Esse não é o primeiro registro de assalto a ônibus do transporte coletivo na cidade de Linhares. Neste ano, mais de 37 ocorrências de roubo foram registradas. Segundo a empresa, diversas câmeras de videomonitoramento foram instaladas em todos os ônibus com o objetivo de inibir os assaltos.
Ao Gazeta Online, o coordenador operacional da Viação Joana Darc, Eduardo Gonçalves, disse que a empresa sempre orienta que os funcionários nunca reajam e que contribuem com o trabalho da Polícia Civil para reduzir o número de crimes nos coletivos. “A gente vem fazendo contato com a Polícia Civil, fornecendo sempre as informações necessárias, passando imagens que auxilie na identificação dos suspeitos para ver se ajuda a reduzir esses casos. A nossa orientação para os funcionários é sempre não reagir”, explica.
