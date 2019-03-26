Bandido tenta atacar mulheres na Serra e é preso

Mulheres são agredidas durante tentativa de estupro na Serra Crédito: Elis Carvalho

Um técnico em informática, de 48 anos, foi detido após tentar estuprar três mulheres na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Alterosas, na Serra.





De acordo com as vítimas, a primeira a sofrer a tentativa de estupro foi uma adolescente que não teve a idade revelada. Uma estudante de 15 anos, que também foi atacada, relata que avistou a menina em luta corporal com um homem que tentava arrastá-la para um canto. Ela disse ainda que achou que pudesse ser uma briga com o pai e por isso não interveio.

O criminoso abordou a adolescente, segurando-a pelo braço, e afirmando que ela teria que ter relações sexuais com ele. A jovem reagiu e gritou, o suspeito acabou se assustando e fugiu.

Logo após, ainda na região, o homem fez outra vítima: uma professora de 39 anos que estava indo a um comércio de móveis fazer um pagamento. Ela conta que quando chegou na rua, não havia ninguém, desceu do carro e avistou o suspeito em uma moto. Ele a abordou pedindo informações sobre um suposto endereço. Posteriormente, o homem a atacou e insistiu em ter relações sexuais com a professora. Ela reagiu, negando e gritando por socorro. O criminoso a agrediu e depois colocou uma tesoura em seu pescoço fazendo ameaças de morte. Naquele momento, a professora disse que temeu pela vida e viu como única alternativa continuar reagindo. O técnico em informática desistiu de tentar violentá-la e fugiu em uma moto após roubar R$ 250 e quebrar o vidro do carro dela.

Mais tarde, outra adolescente de 15 anos também foi vítima. A mãe dela explicou que estava em casa com a filha e um outro filho de três anos e eles aguardavam a irmã que estava voltando da escola.

A mulher relata que notou um homem parado no portão dela durante muito tempo, estranhou, e foi perguntar o que ele estava fazendo ali. O criminoso se identificou como técnico em informática e disse que estava ali para resolver o problema de internet de um morador. Questionada se a presença dele incomodava, ela disse que até se sentiu mal por desconfiar de um trabalhador, concordou com a presença dele, mas achou estranho. Após entrar na residência, ele mexeu com ela, chamando-a de delícia. Ofendida e revoltada, ela exigiu respeito.

Enquanto a mulher estava em casa, a filha de 15 anos tomava banho e o filho de 3 anos brincava no quintal. O criminoso começou a puxar assunto com a criança, perguntando quem estava dentro de casa, e viu quando o menino pegou uma toalha e questionou quem tomava banho. Ao saber que era a adolescente, o criminoso decidiu invadir a casa. O portão estava aberto, apenas com o cadeado simulando estar fechado por causa da filha que chegaria da escola.

Ele entrou na residência e foi direto para o banheiro, onde encontrou a adolescente tomando banho. A menina conta que ele a agarrou, tentou tapar a boca e apontou a tesoura. No susto, ela reagiu e tentou gritar. A mãe percebeu e pediu ajuda aos vizinhos.

Quando o suspeito notou os gritos de ajuda, saiu desesperado, subiu na moto e fugiu para um matagal. Mãe e filha continuaram pedindo socorro no bairro afirmando haver um estuprador na região. Os moradores se mobilizaram e encontraram ele próximo ao Cemitério Jardim da Paz, na Serra. O bandido foi contido até a chegada dos policiais.

Essa é a segunda tentativa de estupro que a adolescente de 15 anos sofre em menos de um mês. As vítimas serão encaminhas ao Departamento Médico Legal (DML) para exames.

Mesmo após detido, o suspeito ameaçou novamente as mulheres e disse que iria procurá-las.