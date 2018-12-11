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Bandido se passa por delegado para furtar lojas em São Mateus

A polícia informou que o suspeito ainda fingia estar baleado, na verdade estava com um machucado na região abdominal, por conta de uma cirurgia para a retirada de um abcesso intestinal

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 19:17
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um criminoso tentou se passar por delegado para furtar produtos em lojas de São Mateus, no Norte do Estado.
A Polícia Militar (PM) informou que após receberem denúncias de que um homem havia entrado em um restaurante, tendo se apresentado como delegado e mostrando uma camisa suja de sangue dizendo que havia sido baleado em um restaurante no bairro Sernamby, na tarde de segunda-feira (10), os militares foram até o local.
No estabelecimento, os policiais notaram uma atitude suspeita do indivíduo identificado como Lucielmo Pereira Barbosa, de 44 anos.
Durante a busca pessoal, foi localizado dentro da mochila do suspeito diversos produtos de uma loja de material de construção.
Os militares foram até a loja e o suspeito foi reconhecido pela proprietária. Ela informou que ele havia entrado em sua loja alguns minutos atrás também informando ser delegado de polícia e pedindo para usar o banheiro da loja para lavar a ferida que estava sangrando. Após lavar-se, permaneceu na loja por mais quinze minutos e depois saiu sem comprar nenhuma mercadoria.
A vítima reconheceu vários produtos que foram furtados da loja tais como: quatro caixas de ferramentas no valor de R$ 21,00 cada, três alicates no valor de R$33,00 cada, um alicate no valor de R$ 33,00, um porteiro eletrônico no valor de R$ 289,00 e um carregador no valor de R$ 55,00.
Além desses produtos, a vítima reconheceu que outros objetos pertenciam a uma loja de fogões. Os policiais foram até o estabelecimento e o dono reconheceu o material e lembrou que o acusado havia entrado no local e saiu sem comprar nada. Da loja, foram furtadas duas tesouras, sendo uma no valor de R$109,90 e a outra no valor de R$49,90 e duas facas no valor de R$ 45,00.
Uma lata de tinta no valor de R$ 42,90 também foi encontrada na mochila do suspeito. 
O suspeito, as vítimas e o material apreendido foram encaminhados para a 18º Delegacia Regional de São Mateus.
CIRURGIA
A polícia informou que o conduzido apresentava um machucado na região abdominal, por conta de uma cirurgia para a retirada de um abcesso intestinal.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por furto e encaminhado ao presídio, onde passará por audiência de custódia.

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