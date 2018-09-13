Crime em Vitória

Bandido rende mulher e assalta comércio na Praia do Canto

Para 'limpar' o dinheiro do caixa, o criminoso rendeu uma funcionária do estabelecimento; câmeras registraram a ação
Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 18:12

Cerca de 12 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam no comércio na hora do crime Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um criminoso rendeu uma funcionária de um mercado e roubou todo o dinheiro do caixa, por volta de meio-dia desta quinta-feira (13), na Praia do Canto, em Vitória.
Segundo testemunhas, o criminoso, que vestia calça de cor escura e uma camisa rosa, estava sozinho e entrou no estabelecimento tranquilamente. Ele olhou alguns produtos nas prateleiras e depois seguiu para o caixa.
Cerca de 12 pessoas, entre funcionários e clientes, estavam no comércio. Ao se aproximar da funcionária que estava no caixa, o criminoso mostrou o que aparentava ser uma arma na cintura e exigiu o dinheiro.
"Ele limpou o caixa e saiu a pé. A polícia foi chamada, mas somente 30 minutos depois chegou ao local", contou uma testemunha.
O valor roubado não foi informado pelo estabelecimento. Câmeras de segurança instaladas no acesso e no interior do comércio registraram o crime.
OUTRO LADO
Acionada pela reportagem do Gazeta Online sobre a reclamação da testemunha, que informou que a polícia só teria chegado ao local do assalto 30 minutos depois do acionamento, a assessoria da Polícia Militar informou que a ligação para o Ciodes foi feita às 12h07 e, às 12h12, uma viatura chegou ao local, em 12 minutos após o pedido de ajuda.

