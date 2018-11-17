Bandido que furtou armas e munições de delegacia é preso

Wendel Souza Lima furtou armas e munições da delegacia de São Gabriel da Palha Crédito: Internauta Whatsapp/Gazeta Online

O bandido que furtou armas e munições da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha , na região Noroeste do Estado, na noite de quinta-feira (15), foi preso pela polícia na madrugada deste sábado (17) em Mantenópolis. O criminoso foi identificado como Wendel Souza Lima, de 26 anos.

De acordo com a Polícia Militar (PM) de Mantenópolis, ao tomar conhecimento do furto ocorrido na delegacia de São Gabriel da Palha, os militares identificaram que o suspeito era morador do município e durante um patrulhamento para tentar localizá-lo, o criminoso foi avistado na Rua Rodrigues de Menezes, mais conhecida como Rua da Feira, portando uma submetralhadora ponto 40.

Ao avistar os policiais, o suspeito teria efetuado alguns disparos e houve troca de tiros. Os militares efetuaram seis disparos.

Nesse momento, Wendel tentou fugir e deixou a metralhadora e um saco de estopa caírem no chão. Um policial recolheu a arma, que estava com oito munições intactas e o saco de estopa onde foi encontrado um colete balístico da Polícia Civil do Estado.

Os militares conseguiram alcançar o suspeito e chegaram a dar voz de prisão a ele. Porém, o criminoso tentou fugir novamente, mas foi imobilizado e algemado.

Após ser detido, o suspeito foi encaminhado para o Pronto Atendimento (PA) do município para receber atendimento médico.

Questionado sobre a outra arma que o suspeito havia furtado da Delegacia de São Gabriel da Palha, o suspeito disse que estaria em uma casa com um adolescente, de 17 anos.

Os militares foram até a residência indicada no bairro Ipiranga e foram autorizados pela proprietária a entrar no imóvel. A arma CT .30 e um carregador com 27 munições intactas foram encontrados debaixo da cama do irmão do adolescente, um homem de 23 anos.

Durante a confecção da ocorrência, o menor se apresentou no pelotão de Mantenópolis e confirmou aos militares que havia guardado a arma e a munição em casa.

A PM informou queWendel Souza Lima já tinha várias passagens por furtos no município.

O suspeito, o homem de 23 anos e o adolescente de 17 anos foram encaminhado junto com todo o material apreendido para o plantão da Delegacia de Barra de São Francisco.

O CASO

Wendel arrombou a porta dos fundos da delegacia de São Gabriel da Palha e furtou uma metralhadora MT .40, uma arma CT .30, além de dois carregadores com 30 munições cada um.

O crime só foi descoberto pelos policiais por volta das 22h de quinta-feira (15), quando um policial notou que uma sala estava com a porta aberta e verificou que havia indícios de arrombamento, pois tinha danos na fechadura e no batente da madeira. Depois, viu que a porta que dá acesso à garagem também estava aberta e com sinais de que havia sido arrombada.