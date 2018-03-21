Bandido pula em rio para fugir da polícia e morre afogado no ES

Um bandido morreu afogado após se jogar no Rio Itapemirim, em Cachoeiro, para tentar fugir da polícia, nesta quarta-feira (21). Segundo a PM, ele e um comparsa assaltaram uma idosa que caminhava pelas ruas do bairro Santo Antônio, por volta das 11 horas.
A dupla foi localizada pela polícia no bairro Independência. Os policiais conseguiram abordar um dos bandidos, que foi levado à delegacia, mas o outro correu e pulou no Rio Itapemirim.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para as buscas e, no final da tarde, encontrou o corpo, que foi levado para o Serviço Médico Legal (SML), no município.