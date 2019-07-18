Home
Bandido pede ajuda de vítima para roubar moto em Cariacica

De acordo com a vítima, um mecânico de 33 anos, foi por volta das 13h30 que os suspeitos chegaram armados na oficina e anunciaram o assalto

Gazeta Online

Publicado em 18 de julho de 2019 às 20:52

 - Atualizado há 6 anos

Mecânico de 33 anos que foi vítima de assalto Crédito: Fernando Madeira

Foi durante um assalto que dois criminosos pediram ajuda da vítima para ligar a moto roubada. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Rosa da Penha, em Cariacica.

De acordo com a vítima, um mecânico de 33 anos, foi por volta das 13h30 que os suspeitos chegaram armados na oficina e anunciaram o assalto.

"Eu fui na oficina de um amigo meu e deixei a moto na porta. Só vimos quando um carro prata chegou e os dois entraram. Um deles estava armado e gritava pedindo a chave da moto", relatou.

> Jornalista é indiciado por assediar mulheres pelo WhatsApp no ES

A moto da vítima se trata de uma Honda XRE 300. "Eles gritavam e ameaçavam a gente dizendo que iriam atirar. Eu entreguei a chave, eles subiram e não conseguiram dar partida na moto e um deles falou 'ajuda ligar aqui'. Eu cheguei a ligar o dispositivo da moto que veio de fábrica, eles chegaram a sair mas a moto morreu", contou.

Os dois suspeitos voltaram para o carro que estava do lado de fora da oficina dando cobertura ao roubo.

ABORDAGEM

De acordo com a Polícia Militar, o carro, um Fiat Palio prata, foi localizado no bairro Bela Vista, no município. Os militares informaram que ouviram no rádio da viatura e fizeram a abordagem dos suspeitos. Os criminosos tinham parado para comprar cigarros.

Dentro do carro foram encontrados celular e chaves da moto da vítima. O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

