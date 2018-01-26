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Estava trabalhando

Bandido na lista do mais procurados é preso em restaurante de shopping

Ele foi preso em um restaurante em que estava trabalhando em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 16:45

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 16:45

A polícia chegou ao traficante por meio do Disque-Denúncia, o 181 Crédito: Divulgação/PCES
Um dos 10 bandidos mais procurados da Serra foi preso na manhã desta quinta-feira (25). Bruno Leandro Sobral da Hora, de 21 anos, foi abordado enquanto estava trabalhando no restaurante de um shopping em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Civil, Bruno é condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas e havia um mandado de prisão contra ele. A polícia chegou ao traficante por meio do Disque-Denúncia, o 181.
Após a prisão de Bruno, o Outback Steakhouse emitiu uma nota sobre o caso. Veja na íntegra: 
"A empresa informa que não tinha conhecimento da situação do funcionário pois a solicitação de antecedentes criminais é legalmente autorizada apenas para algumas profissões especificas. A empresa informa também que está acompanhando os desdobramentos dos fatos e que está à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do caso".

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