Bandido na lista do mais procurados é preso em restaurante de shopping

Um dos 10 bandidos mais procurados da Serra foi preso na manhã desta quinta-feira (25). Bruno Leandro Sobral da Hora, de 21 anos, foi abordado enquanto estava trabalhando no restaurante de um shopping em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Civil, Bruno é condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas e havia um mandado de prisão contra ele. A polícia chegou ao traficante por meio do Disque-Denúncia, o 181.
Após a prisão de Bruno, o Outback Steakhouse emitiu uma nota sobre o caso. Veja na íntegra:
"A empresa informa que não tinha conhecimento da situação do funcionário pois a solicitação de antecedentes criminais é legalmente autorizada apenas para algumas profissões especificas. A empresa informa também que está acompanhando os desdobramentos dos fatos e que está à disposição das autoridades para colaborar no esclarecimento do caso".