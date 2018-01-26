Bandido na lista do mais procurados é preso em restaurante de shopping

A polícia chegou ao traficante por meio do Disque-Denúncia, o 181 Crédito: Divulgação/PCES

Um dos 10 bandidos mais procurados da Serra foi preso na manhã desta quinta-feira (25). Bruno Leandro Sobral da Hora, de 21 anos, foi abordado enquanto estava trabalhando no restaurante de um shopping em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Civil, Bruno é condenado a nove anos de prisão por tráfico de drogas e havia um mandado de prisão contra ele. A polícia chegou ao traficante por meio do Disque-Denúncia, o 181.

Após a prisão de Bruno, o Outback Steakhouse emitiu uma nota sobre o caso. Veja na íntegra: