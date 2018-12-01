Bandido morre ao tentar atirar em policiais durante perseguição em Linhares

Quadrilha suspeita de roubos e furtos foi detida ao tentar fugir Crédito: Divulgação/PM

Linhares, no Norte do Estado, na noite desta sexta-feira (30). Um bandido morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) em, no Norte do Estado, na noite desta sexta-feira (30).

Os militares receberam a informação de que um suspeito armado havia roubado o carro de uma senhora no Centro da cidade, na noite de sexta-feira (30), e estaria fugindo em direção à rodovia BR 101. Além disso, a informação era de que um outro veículo com quatro suspeitos a bordo estaria dando cobertura.

Os policiais se depararam com o veículo roubado em alta velocidade indo para a estrada de Jataipeba e iniciaram uma perseguição.

O suspeito tentou fugir em direção ao bairro Bebedouro, passando em alta velocidade por vários quebra-molas, mas como não conseguiu se distanciar da viatura, abandonou o veículo em cima de um canteiro e começou a correr.

Os militares conseguiram alcançar o suspeito, identificado como Wallace Fernandes Vieira, 27 anos, vulgo "Macarrão", e encontraram com ele um revólver calibre 32 com seis munições intactas.

Ao ser questionado sobre o paradeiro dos seus comparsas, "Macarrão" disse que eles estariam em um veículo modelo Gol, de cor branca, e levariam o carro roubado para outra pessoa na Grande Vitória.

O suspeito foi encaminhado como material apreendido revólver, munições, celular e o automóvel recuperado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

CERCO TÁTICO

Enquanto isso, os policiais solicitaram apoio, e outras viaturas fizeram um cerco tático na estrada de Jataipeba e avistaram o veículo próximo a uma ponte com quatro pessoas suspeitas. Um deles foi reconhecido como sendo Lucas Anunciação Queirós, de 24 anos, suspeito de estar cometendo vários roubos.

Ao avistarem a viatura, os bandidos tentaram fugir, mas foram cercados no km 159 da BR 101 e pararam o veículo na pista.

Lucas Queirós tentou fugir e saiu correndo em direção ao mato, descendo um barranco de cerca de seis metros de altura. Três militares foram atrás dele. Nesse momento, o suspeito que estava armado teria tentado atirar contra os policiais, mas a arma falhou. Imediatamente, os policiais efetuaram disparos e o suspeito caiu no chão. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que o suspeito havia morrido.

Os outros três suspeitos permaneceram no veículo e não tiveram nenhuma reação. Durante a abordagem, foram identificados como C. S.C, de idade não informada, Alexandre Soares da Silva, 20 anos, e Rafael Gomes Cândido, 27 anos.

Na cintura de C. foi encontrado um revólver calibre 38. Os suspeitos disseram que iriam se encontrar com "Macarrão", que estava com o carro roubado.

Eles foram conduzidos para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A Perícia da Polícia Civil de Linhares foi acionada e recolheu o corpo da vítima para o Serviço Médico de Legal (SML) de Linhares.

O veículo foi transportado pelo guincho da Concessionaria Eco-101 ao pátio da Delegacia de Linhares.

açougue, no qual mantiveram reféns dentro de câmara fria. A Polícia Civil informou que os detidos são suspeitos de terem cometido vários crimes de furto e roubo em Linhares. Um deles foi a invasão em um

Os quatro suspeitos foram autuados por associação criminosa majorada, tentativa de homicídio e roubo majorado (aumento de pena) por conta das armas de fogo apreendidas, que estavam em posse dos suspeitos. Eles serão encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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