Bandido mais procurado no Acre buscou o ES para se esconder há 3 meses

Paulo Roberto Amorim da Silva, vulgo Paulinho Calafate, de 49 anos, teria escolhido o Espírito Santo como refúgio porque já tinha conhecidos e amigos aqui

Apontado como o criminoso mais procurado do Acre, Paulo Roberto Amorim da Silva, vulgo Paulinho Calafate, de 49 anos, estava escondido em Vila Velha há pelos menos três meses escondido, segundo a Polícia Civil. Ele acumula condenações por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo a banco, constrangimento ilegal e resistência.

Paulinho Calafate também é líder do Comando Vermelho na região Norte do Brasil. Acabou preso (veja vídeo acima) nesta sexta-feira (17), no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A operação foi um trabalho conjunto com a Polícia Civil do Acre (PCAC).

“Na segunda-feira (13), recebi o contato do delegado da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) do Acre, que já era um conhecido pessoal. Ele informou que o criminoso mais procurado do Acre poderia estar escondido em Vila Velha. Desde então, realizamos diversas trocas de informações, trabalho de campo e de inteligência, com o apoio do Ciat, do DEHPP e da Core. Esses esforços culminaram na prisão do indivíduo”, disse o delegado Ricardo Almeida, chefe do DEHPP e coordenador da Core.

Durante os trabalhos de campo voltados para a localização e captura do criminoso, a equipe de inteligência observou o suspeito saindo de um prédio e utilizando um celular. Neste momento, foi realizada a abordagem e captura do criminoso.

Paulo Roberto Amorim da Silva, conhecido como "Paulinho Calafate", preso em Vila Velha. (Divulgação | Polícia Civil)

Segundo o delegado, Paulo Roberto Amorim da Silva atuava como ligação entre a facção carioca no Rio de Janeiro e a região Norte do país.

Paulinho Calafate acumula condenações por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo a banco, constrangimento ilegal e resistência. Um indivíduo altamente perigoso, que estava escondido em Vila Velha há aproximadamente três meses Delegado Ricardo Almeida • Chefe do DEHPP e coordenador da Core

Criminoso cortou tornozeleira eletrônica

Ainda de acordo com o delegado, o criminoso tinha sido condenado já há alguns anos no Acre. “Passando um tempo da condenação e pagando a pena dele, ele recebeu o direito de saída temporária e utilizando tornozeleira eletrônica. Ele cortou a tornozeleira, sumiu e se tornou então o criminoso mais procurado do Estado do Acre”, disse.

Ricardo Almeida também destacou a importância da integração das instituições. “A integração entre as polícias e instituições de diversos estados é crucial, já que as organizações criminosas não conhecem fronteiras. De segunda-feira até hoje, a Polícia Civil do Acre e nossa equipe trocaram informações constantemente. Esse trabalho conjunto resultou na prisão de um perigoso líder de facção na região norte do país, uma captura extremamente importante."

O suspeito teria escolhido o Espírito Santo como refúgio porque já tinha conhecidos e amigos aqui. “Ele estava acompanhado por alguém sem antecedentes criminais ou relação com a investigação. Após a prisão, sem flagrante, ele provavelmente será transferido de volta para o estado de origem, no Acre”, pontuou Almeida.

Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça do Acre. A necessidade de recambiamento de presos é uma decisão judicial.

